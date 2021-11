Patricia Bullrich le pidió a Alberto Fernández enviar las Fuerzas Armadas a Rosario

Las balaceras en Rosario se han convertido en moneda corriente y los blancos elegidos por los sicarios han mutado de viviendas a estaciones de servicio y ahora a lugares donde hay aglomeraciones de personas. El ataque producido este domingo al restaurante El Establo, realizado por un hombre que se movilizaba en una moto roja, provocó la reacción de distintos sectores. En ese sentido, la titular del PRO a nivel nacional y ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, reclamó la intervención directa del presidente de la Nación y la "saturación" de las calles la Rosario porque "en Rosario no hablamos de inseguridad, hablamos de una ciudad tomada".

Tras el ataque producido al restaurante de Pellegrini casi Italia, donde había en ese momento unos 100 comensales, Bullrich le envió una carta al presidente Alberto Fernández donde le recordó que la Ley de Seguridad Interior le da la potestad para hacerlo, y le indicó que en el contenido de la carta que adjunta detalla a su opinión lo que debería hacer para cuidar a Rosario.

Este martes, en declaraciones al programa "El primero de la mañana", de LT8, destacó que "no hay ciudad en el país que viva lo de Rosario. No estamos hablando de un aumento de la inseguridad, hablamos de una ciudad tomada. Entonces, las fuerzas de seguridad que tiene (las autoridades) las tienen que utilizar. Tendrán todos los controles que tiene que tener para que nadie haga lo que no se debe hacer, habrá incentivos para que hagan bien su trabajo, esas dos cosas tienen que suceder. Pero debe haber un nivel de saturación y control para que no pueda pasar lo que pasó este domingo de manera inmediata. Además de la inteligencia para ir a fondo y sacar las raíces de quienes están generando este problema".

La titular del PRO a nivel nacional trazó un diagnóstico "muy duro" y reclamó nuevamente que "el presidente de la Nación, el ministro de Seguridad tendrían que estar al lado del gobernador, del intendente y los legisladores nacionales y provinciales tomando una decisión estratégica sobre lo que significa que una ciudad como Rosario reciba una balacera. El nivel de penetración del narcotráfico ligado a la conducción desde las cárceles y cuyo único objetivo es el amedrentamiento y el control territorial es tremendo".

"Hoy el presidente tendría que estar en Rosario, el intendente (Pablo Javkin) debería llamarlo de manera urgente y el gobernador (Omar Perotti) convocar al comité de crisis para sumar fuerzas federales, poner en marcha el comando de inteligencia, separar a quienes están pasando información desde las cárceles y aislarlos", sostuvo.

La ex titular de la cartera nacional de Seguridad aclaró que "la Ley de Seguridad Interior permite convocar a las Fuerzas Armadas hagan apoyo de logística, no con tropas porque está prohibido por la ley. No hablo de militarización, pero lo que pueden hacer las FFAA es prestar camiones, reforzar la parte de comunicaciones. Yo generaría una situación de saturación para poder controlar todas y cada uno de los lugares y las personas. Me pondría a buscar las armas que están circulando, generar controles aunque sea incómodo para los rosarinos. Se va a vaciar la ciudad, la gente se va a ir. Imaginen si todos los fines de semana tirotean un lugar. Hay que tomar medidas ya. Y deben ser muy fuertes. Si Fiscalía saben quiénes son deben haber allanamientos todos los días en busca de quienes tirotean y amedrentan".

Bullrich fue consultada sobre el envío por parte de Nación de 575 efectivos de las fuerzas federales. En ese sentido, dijo que esa cifra "no es nada, divídanlo por tres turnos. O al menos es muy poco y tiene poco sentido. Yo estaría en un comando todo el día con los fiscales, con los jueces federales, con la inteligencia, generando un nivel de saturación para que nadie pueda andar con un arma. Hay que volver a ganar la calles, las calles las ganaron el narcotráfico y los sicarios".

"Hay que estar 24 x 7 trabajando en un comando unificado, con gente que esté haciendo inteligencia criminal, con jueces, fiscales con las fuerzas de seguridad, trabajando para que esto termine", reforzó.

Fuente: La Capital