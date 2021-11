Argentina se metió en Qatar 2022 tras igualar con Brasil y gracias a la derrota de Chile

El seleccionado argentino empató sin goles con Brasil este martes por la decimocuarta fecha de Eliminatorias Sudamericanas ante un público entrañable que lo cobijó en el colmado estadio San Juan del Bicentenario, y se clasificó al Mundial de Qatar 2022 con la posterior (45 minutos después) victoria de Ecuador ante Chile. ya que el conjunto trasandino (la primera selección que no clasifica por el momento) y Perú (el conjunto que actualmente está en repechaje), no lo podrán alcanzar.



El símbolo de unión de este seleccionado argentino, uno de sus grandes capitales, se puso de manifiesto antes del arranque del partido cuando los 11 titulares mostraron una bandera de apoyo y respaldo a un compañero que no pudo estar en esta convocatoria como Sergio "Kun" Agüero, que se está tratando en Barcelona una afección cardíaca.



Después de eso lo que vino en el colmado estadio San Juan del Bicentenario fue un partido entre el clasificado Brasil y una Argentina que quería acceder también al mundial de Qatar, visualizando que había unos resultados previos que le facilitaban ese objetivo.



Claro que para ello tenía la obligación de ganarle a un conjunto brasileño disminuido por las ausencias de dos jugadores emblemáticos del equipo de Tite como el gran amigo de Lionel Messi, Neymar Junior, además su compañero en Paris Saint Germain (PSG), y el centrocampista de Real Madrid, el suspendido Casemiro.



Por eso la propuesta de los dirigidos por Lionel Scaloni fue la de ejercer una presión alta desde el arranque mismo del encuentro, buscando el protagonismo ya no a través de la posesión sino de la recuperación.



Es que en el primer ítem no estuvieron precisos los tres habitantes del medio argentino, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y especialmente Leandro Paredes, que sintió el mes de inactividad por el desgarro que sufrió en el cuádriceps derecho, ya que su anterior encuentro había sido frente a Perú en la triple fecha de octubre.

Fuente: Télam