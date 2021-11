Barracas Central y Tigre jugarán la final por el ascenso a la Liga Profesional

Tigre y Barracas Central se clasificaron hoy para jugar la final del ascenso a la Liga Profesional, al adjudicarse cada uno su zona, tras completarse la fase regular de la Primera Nacional.



La final por el primer ascenso a la Liga Profesional se jugará el domingo, mientras que los otros cruces del Reducido quedaron así: Deportivo Morón-Quilmes, San Martín de Tucumán-Ferro e Independiente Rivadavia-Almirante Brown.



El que consiguió un triunfo impensado fue Tigre que de visitante venció a San Martín de Tucumán por 2 a 0, siendo que ambos llegaron al encuentro igualados en puntos y el que ganaba pasaba a la final, por la Zona A.



El "matador" se impuso con los goles de Pablo Magnín e Ijiel Priotti, de penal, y enmudeció a "La Ciudadela", que estuvo colmado con hinchas del "ciruja".



El que también hizo una gran campaña fue Quilmes que derrotó por 1 a 0 a Belgrano de Córdoba en el Barrio Alberdi, con gol de penal de Facundo Pons.



Por un momento de la tarde era Quilmes el que accedía a la final, ya que el "cervecero" ganaba y San Martín y Tigre empataban sin goles en Tucumán.



En tanto, Almirante Brown derrotó a Alvarado de Mar del Plata por 3 a 2 y consiguió su lugar en el Reducido por el segundo ascenso.



El equipo de Isidro Casanova se impuso con los goles de Martín Batallini, en dos ocasiones, y Santiago Vera, mientras que Mauro Valiente y Darío Cáceres, marcaron para el conjunto marplatense.



En otro encuentro de la zona, Gimnasia y Esgrima y Deportivo Maipú igualaron 1 a 1, en el clásico mendocino.



A su vez, Agropecuario de Carlos Casares venció a Deportivo Riestra por 2 a 1, con los goles de Emanuel Dening y Gonzalo Ríos, mientras que Sebastián López descontó para el conjunto del Bajo Flores.



Las posiciones quedaron así: Tigre, 60 puntos; Quilmes y Almirante Brown, 59; San Martín (T), 57; Agropecuario, 53; Belgrano, 52; Gimnasia (M), 44; Alvarado, 42; Temperley, 41; Atlanta, 39; Estudiantes (BA), 38; Mitre (SdE), 37; Dep. Maipú, 36; Estudiantes (RC) y Dep. Riestra, 34; Chacarita, 27 y Nueva Chicago, 21.

Barracas Central finalista de la Zona B

A su vez, Barracas Central logró por primera vez en su historia quedar a la puertas de alcanzar la máxima categoría del fútbol argentino, tras vencer a Villa Dálmine 3 a 1, y quedarse con la Zona B.



El triunfo del conjunto porteño se sustentó en los goles de Dylan Glaby, Juan Manuel Vázquez y Enzo Ybañez -el "violeta" descontó mediante Francisco Nouet-, y de esa manera terminó primero en su zona con 58 puntos.



Detrás de Barracas Central terminó Ferro Carril Oeste (57) que le ganó de visitante a Almagro por 3 a 2, con los goles de Brian Fernández, Tomás Molina y Gonzalo Rodríguez, mientras que el "tricolor" había abierto la cuenta a través de Santiago Rodríguez y acortó distancias con Lucas Farías.



En tanto, Independiente Rivadavia de Mendoza le ganó el clásico puntano a San Martín de San Juan por 1 a 0, con un tanto de Diego Cardozo, y jugará el Reducido.



En ese sentido, el que dio el "batacazo" fue Deportivo Morón que de visitante le ganó a Atlético Güemes por 2 a 1, con los goles de Brian Orosco y Guillermo Villalba, para el "gallito" y Federico Boasso, de penal, en el conjunto santiagueño.



Morón terminó con 10 hombres por la expulsión del mediocampista Cristian Lillo, a los 25 del segundo tiempo.



En los otros partidos, Brown de Adrogué venció a Atlético Rafaela por 2 a 1, Instituto de Córdoba le ganó a San Telmo por 1 a 0, Gimnasia y Esgrima de Jujuy superó a Defensores de Belgrano por 1 a 0, y Ramón Santamarina y Tristán Suárez igualaron sin goles.



Las posiciones quedaron así: Barracas Central 58 puntos; Ferro, 57; Independiente Rivadavia, 56; Deportivo Morón, 53; At. Güemes y Gimnasia (Jujuy), 52; Brown (Adrogué), 47; Tristán Suárez, 45; Almagro, 43; Def. Belgrano, 42; Instituto, 40; All Boys, 39; San Martín (SJ) y Villa Dálmine, 38; At. Rafaela, G. Brown (PM) y San Telmo, 37 y R. Santamarina, 33.

