Argentina visita a Uruguay en una nueva jornada de Eliminatorias

Fuente: La Nación

La selección argentina visita este viernes, desde las 20, a Uruguay por la fecha 13 de una nueva jornada de eliminatorias sudamericanas en el estadio Campeón del Siglo, de Peñarol. El encuentro será dirigido por el venezolano Alexis Herrar, con transmisión por TyC Sports y la TV Pública.

El seleccionado argentino vienen de mostrar un gran nivel en los últimos tres partidos, que se llevaron a cabo durante octubre, y acumuló una igualdad en Asunción, mientras que después consiguió dos victorias en el Monumental, frente a Uruguay y Perú. Por eso ocupa el segundo puesto con 25 unidades y se encamina a la Copa del Mundo.

Por su parte, Uruguay igualó con Colombia de local, pero luego fue goleado ante Argentina y Brasil, respectivamente. De esta manera cayó al quinto lugar de la tabla, está en zona de repechaje, y debe volver al triunfo para no correr riesgo de quedarse afuera.

Si bien no fue confirmado por el entrenador de la Argentina, el conjunto nacional tendría a Lionel Messi desde el arranque, ya que Scaloni comentó que está bien físicamente el rosarino y que eso implica que de no surgir contratiempos estará entre los titulares. Lo que se confirmó es que está descartado Leandro Paredes, ya que no quieren arriesgarlo.

Por lo tanto, se cree que la Argentina presentaría casi el mismo equipo que se enfrentó a Perú, ya que al no estar Paredes el lugar en la mitad de la cancha sería ocupado por Guido Rodríguez.

El conjunto uruguayo tendrá varias ausencias para este cruce entre las que se destacan las de Edison Cavani, Nicolás De la Cruz, Sebastián Coates y Federico Valverde, suspendidos. Además, tampoco estarán Giorgian De Arrascaeta, Darwin Núñez, Maximiliano Gómez y Matías Viña. Incluso, no está confirmada la presencia de Fernando Muslera, ya que tuvo abandonar el entrenamiento del miércoles último por molestias en una de sus manos. Por lo tanto, si no llega, su lugar sería ocupado por Martín Campaña.

Probables formaciones

Uruguay: Fernando Muslera o Martín Campaña; Martín Cáceres, Diego Godín, José María Giménez, Joaquín Piquérez; Nahitán Nández, Rodrigo Bentancur, Matías Vecino, Lucas Torreira; Facundo Torres o Brian Rodríguez y Luis Suárez. DT: Óscar Tabárez.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.

Hora: 20.

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela).

Estadio: Campeón del Siglo.

TV: TyC Sports y TV Pública.