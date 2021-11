"La inseguridad excede a la provincia y necesitamos el acompañamiento federal para enfrentarla"

La inseguridad, la suba de delitos y de hechos violentos son los problemas que enfrentan sin lugar a dudas los santafesinos tanto del norte como del sur provincial. La llegada de efectivos federales por parte de la Nación a Santa Fe, fue parte del proyecto en busca de soluciones.

Frente a la consulta de los periodistas sobre el tema de la seguridad, el gobernador Omar Perotti afirmó: "Sabemos que la seguridad es lo que está exigiendo el santafesino y nosotros hemos marcado un camino y no hay vuelta atrás, lo que no significa que de la noche a la mañana está todo resuelto. Significa que queremos una policía diferente, porque comenzaron a pasar cosas que no pasaban. Récord de allanamientos por temas de lavado, exjefes de la institución policial que sí se apartaron del cumplimiento de su mandato están procesados o detenidos, en una clara señal que no hay impunidad y que todo aquel integrante de la fuerza policial y que desarrolle su tarea dentro de la ley y en servicio de la comunidad, tendrá nuestro respaldo".

"Nosotros nos plantemos que había que tener una fuerza mejor equipada, entrenada, capacitada y remunerada y hacia ese camino estamos yendo, porque entendemos que es necesario fortalecer sus ingresos y capacidad. Arrancamos con 1.000 agentes yéndose e incorporando solo 400. Ahora estamos en 1.650 y van a ser 2.500 (los que ingresen). Ya tenemos un programa permanente de formación e incorporación para siempre tener un saldo positivo que es lo que nos permite tener gente en la calle y hacer prevención. Hay un camino trazado y tiene que darnos resultados. Con más tecnología, equipamiento y la mejor preparación de los agentes", señaló en relación al cambio en la policía provincial.

Al hablar de la situación por la que atraviesa Santa Fe destacó: "Hay que ponerlo en su lugar y nos excede a los santafesinos. La dimensión de lo que hay que enfrentar requiere el mayor apoyo federal, tanto de las fuerzas como de la Justicia. Ojalá nos acompañen, seguro será después de las elecciones cuando se volverá a hablar a todos los líderes políticos provinciales y con sus representantes nacionales para que toda la estructura federal que necesitamos, la podamos tener".

"Organizaciones criminales de alto voltaje"

"Estamos enfrentando un delito que creció enormemente en los últimos 12 años, organizaciones criminales de alto voltaje con la misma estructura federal de hace 30 años", resaltó el gobernador.

"La llegada de las fuerzas federales tiene que ser un claro mensaje que no es una ocasión o algo transitorio, sino que es una decisión de la Nación para que en su territorio no pasen estas cosas. No solamente presencia, sino arraigo. Por eso la creación de una región nueva de Gendarmería que finalizará en marzo", aclaró.

Y graficó el mandatario provincial: "Son las señales claras que tenemos que dar de que Argentina quiere saber qué pasa en su territorio y hoy nos toca a nosotros como santafesinos. Tenemos que tener la convicción de que pedir ayuda no es un desvalor, no pedir ayuda es el problema, porque nos ha superado y se ha incrementado la violencia, la organización, la capacidad de delito, el movimiento del narcotráfico y el lavado de dinero, lo que sin ayuda no se enfrenta".

Y concluyö: "Yo no me siento un gobernador con menos capacidad, por pedir ayuda, al contrario, si no lo hago soy cómplice y el demorar los pedidos de ayuda es favorecer el desarrollo de estas organizaciones. Este tema excede a la provincia y necesitamos todo el acompañamiento federal para enfrentarlo, vamos para adelante. Creemos que es un camino nuevo y por eso dijimos que íbamos a marcar una línea clara contra el delito y allí debemos ir y los necesitamos a todos en la misma línea, por eso estoy convencido que es lo que quiere cada uno de los santafesinos".

Fuente: UNO Santa Fe