Dolores: se suspendió la audiencia en la que tenía que declarar Macri por un error del juez

La audiencia en la que iba a comparecer el ex presidente Mauricio Macri en el Juzgado Federal de Dolores debió suspenderse. El líder del PRO había sido convocado a prestar declaración indagatoria en el marco de una causa en la que se investiga el presunto espionaje a familiares del hundido submarino ARA San Juan.

La presentación de Macri debió suspenderse después de que la AFI informara que no estaba en condiciones de relevarlo de guardar secreto. Por lo tanto, el ex jefe de Estado no puede declarar hasta que el presidente de la Nación lo releve.

De momento, no se fijó fecha para una nueva comparecencia, dependerá de cuando lo releve el mandatario Alberto Fernández, así lo pidió la defensa de Macri y el Juzgado hizo lugar.

"Se suspendió por un error grosero y bochornoso del juez (Martín Bava, subrogante) que sabía esto y debió haber evitado este acto", sostuvo el abogado Pablo Lanusse, que patrocina a Macri, en la puerta del Juzgado.

“El juzgado no cuenta con el relevamiento del secreto de inteligencia. El juez nos convocó sabiendo que Macri no podía declarar. El juez no está honrando la función tan delicada que tiene. Está actuando con la celeridad que le impone el calendario electoral”, manifestó Lanusse a la salida del tribunal.

La audiencia comenzó poco antes de las 12.30 con la lectura de la imputación contra Macri, pero al momento de la indagatoria por Secretaría se informó que no existía relevamiento del secreto que impone la Ley de Inteligencia.

La consecuencia directa de lo que ocurrió hoy es que Macri deberá volver a Dolores, en una fecha por determinar, cuando haya sido relevado del secreto de inteligencia, para cumplir con la indagatoria que hoy quedó trunca.

En todo caso, si –tal como denunció el abogado Lanusse- todo fue “un circo” porque “el juez quiere procesar a Macri antes de las elecciones”, la omisión cometida hoy va en sentido exactamente contrario a esa supuesta voluntad.

Macri tenía previsto presenta un escrito de descargo ante el juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, y según anunciaron sus allegados, no iba a responder preguntas.

En ese escenario, el relevamiento o no del secreto de la Ley de Inteligencia no hubiera alterado la audiencia, puesto que la manifestación por escrito era voluntaria y al no responder preguntas no comprometía el secreto establecido por la ley.

Previo a la frustrada audiencia, el ex mandatario participó de un breve acto político a dos cuadras del juzgado, en el que también hablaron la presidenta del partido PRO, la ex ministra Patricia Bullrich, y el intendente de Dolores, Camilo Etchevarren.

Fuente: Noticias Argentinas