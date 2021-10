La industria creció 11,4% interanual en septiembre

La producción industrial registró un alza del 11,4% en septiembre comparada con igual mes del año pasado, y acumula una expansión de 14,5% para los primeros nueve meses del año. Ya es superior a los niveles de 2018, de acuerdo con el índice que elabora la consultora Orlando Ferreres & Asociados.

De la misma forma, el indicador IPI-OJF detectó que la medición desestacionalizada mostró una expansión de 1,4% respecto de agosto.

El informe destacó que la industria “ya ha superado no sólo el nivel de la pre-pandemia, sino también los dos años precios de crisis económica”. En ese sentido, el nivel de actividad de septiembre no solamente fue superior al mismo mes de 2020 en un 11,4%, sino también al de 2019 en 10,4% y al de 2018 en 8,8%.

En tanto, el registro se situó 1,9% por debajo del de septiembre de 2017.

Entre los sectores que impulsaron de forma positiva la actividad se destacaron el automotriz con un crecimiento de 35,4% interanual y su “mayor cifra de producción desde agosto de 2018” con 43.545 unidades producidas; y los metales básicos y plásticos con incrementos del 23,5% y 19,4% interanual respectivamente.

Según el análisis, se espera que la tendencia de "crecimiento moderado” continúe en los próximos meses gracias a la “expansión de la demanda en un contexto de mayor circulación”. No obstante, advirtió que “reina cierta incertidumbre” respecto de la “evolución de las principales variables macroeconómicas tras las elecciones legislativas”.



En la disgregación por sectores, el de Alimentos, Bebidas y Tabaco exhibió en septiembre un avance de 11,3% en el cotejo interanual, y acumula una suba en los primeros nueve meses del año de 8,1% en relación con el mismo período del año pasado.



En ese sentido, el sector se vio impulsado principalmente por la expansión en la elaboración de bebidas alcohólicas y el complejo aceitero que registraron incrementos del 40,6% y 17,4% interanual. En contraste, la faena vacuna registró una caída anual del 10%.



El rubro Maquinaria y Equipo, a su vez, anotó en septiembre una expansión de 19,3% respecto de igual mes del año pasado (y de 43,7% en lo que va del año) con el señalado sector automotriz actuando como motorizador, y pese a la desaceleración que registró la producción de electrodomésticos de línea blanca.



En Minerales no metálicos, la producción anotó una suba de 7,6% interanual, con una tendencia de desaceleración respecto de los meses anteriores, siendo la primera vez en un año donde marcó un solo digito. No obstante, el sector acumula una mejora de 34,8% en lo que va del año.



Por último, en industrias Metálicas Básicas la producción siderúrgica observó una expansión anual de 23,5% en septiembre y de 42,6% en el acumulado desde enero.



Se destacó particularmente el avance en la fabricación del hierro primario (70,6% interanual), aluminio (31,8%), laminados terminados en caliente (24,4%) y acero crudo (20,8%), concluyó el relevamiento del IPI-OJF.

Fuente: Télam