Pusineri ratificó que no habrá aumento para los gremios que rechazaron la oferta

En la previa de una nueva reunión paritaria, la provincia ratificó este sábado que mantendrá la postura de no abonar el aumento al gremio docente de Amsafé tras haber rechazado la propuesta salarial del 17% a cobrar en tres tramos al tiempo que descontó los días que los docentes hicieron paro. No obstante, sí cobrarán ese incremento los pasivos de ese sector puesto que así fueron liquidados los salarios el pasado jueves tal como estaba previsto.

"Ratifico todo lo que se vino sosteniendo en forma invariable, en el sentido de que los aumentos no alcanzan a aquellos gremios que no aceptaron la oferta salarial", confirmó el ministro de Trabajo provincial, Juan Manuel Pusineri para confirmar lo que venían diciendo públicamente.

En ese sentido, explicó: "Esto es por la sencilla razón de que la negociación requiere de un acuerdo que en este caso no existe. La existencia de una norma general, que permite proceder a liquidar los incrementos para quienes sí estuvieron de acuerdo, también se encuentra enmarcado en lo normativamente dispuesto". No obstante, aclaró que a los jubilados "sí se le va a abonar el aumento como anunciamos el pasado día viernes".

Para finalizar, Pusineri informó que "los gremios que rechazaron la oferta salarial serán convocados el próximo miércoles 27 a las 10 horas para seguir dialogando, algo a lo que siempre estamos abiertos y predispuestos".

Amsafé y Siprus fueron los únicos gremios que no aceptaron la oferta salarial del Estado provincial para los trabajadores estatales, la cual consistía en un incremento del 17% a cobrar de la siguiente manera: 10% en octubre, 5% en diciembre y 2% en enero, lo que significa un incremento total del 52 por ciento durante todo el 2021. En cambio, sí la aceptaron ATE, UPCN y el gremio de docentes particulares (Sadop).

Este rechazo a la oferta salarial se tradujo en dos huelgas, una de 24 y otra de 48 horas, que la provincia anunció que ya descontó de la liquidación de salarios realizada este jueves pasado. "El día que no hay prestación de servicio no existe obligación del Estado de abonarlo y existirá un descuento por esos días no trabajados", había advertido Pusineri días pasados, situación que será materia de análisis del gremio conducido por Sonia Alesso.