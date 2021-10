Busatto: "La conectividad es un derecho, no un lujo"

La Cámara de Diputados de Santa Fe le dio sanción definitiva al proyecto del Ejecutivo para construir más de 4.000 kilómetros de fibra óptica que permitirán mejorar la conexión a internet de las 365 localidades de la provincia. El proyecto de ley tenía media sanción desde noviembre del año pasado. “Esto es igualdad en el acceso a las oportunidades, es reducir la brecha digital que la pandemia dejó aún más expuesta”, expresó el diputado provincial Leandro Busatto.

El programa del Ejecutivo, que busca conectar con fibra óptica a toda la provincia, consta de dos leyes que tuvieron ingreso a la Cámara de Senadores en octubre del año pasado y pasó a la de Diputados, con media sanción, en noviembre de 2020. Por un lado, la ley que amplía el objeto social de la empresa estatal Enerfe (de gas y energías renovables) para que tenga a su cargo la ampliación de la red de fibra óptica bajo la denominación “Santa Fe Redes y Servicios”; y, por el otro, el que hoy tuvo sanción definitiva, que consiste en la aprobación de un crédito por 100 millones de dólares.

“Es un paso importante. Esta es una ley fundamental para el desarrollo de la provincia y la inclusión social y educativa. Es imposible pensar en el crecimiento productivo, en educación, hasta en la posibilidad de hacer trámites a distancia y, obviamente, la comunicación en las formas que hoy está planteada sin estar conectados a internet, y con la calidad de conexión que las tecnologías actuales demandan, que cada vez son mayores. El futuro es achicando la brecha digital y ampliando derechos e igualdad de condiciones y así lo entendió el Gobierno provincial y le dio prioridad a estas leyes que son los cimientos del desarrollo y la inclusión de la mitad de la provincia a un servicio de internet de buena calidad”, explicó el Jefe del Bloque Justicialista, Leandro Busatto.

El legislador sostuvo que las nuevas tecnologías “han impactado fuertemente en los procesos productivos, educativos y sociales en general, generando nuevas formas de trabajo, de comunicación, de socialización y participación ciudadana”.

“Esto significa que nacen nuevos derechos a raíz de necesidades que antes no existían. La ONU ha declarado el acceso a internet como un derecho humano, ya que este permite el progreso social en su conjunto y juega un papel esencial en la libertad de expresión de las personas. Todos los gobiernos, como prioridad, deben esforzarse para que internet sea accesible para todos. Este derecho se desprende y está comprendido dentro del derecho de libertad de expresión”, agregó.

“Llevar conectividad y acceso a internet a todas las localidades de la provincia no es bajo este enfoque un mero tendido de fibra óptica y puntos de enlace, sino una puerta hacia la igualdad en el acceso a oportunidades educativas, económicas, sanitarias, laborales y sociales. Se trata a su vez de una condición excluyente para sostener y optimizar nuestro entramado productivo, desarrollar en los más jóvenes las habilidades que hoy exige el mundo del trabajo y promover la alfabetización digital en toda la sociedad”, insistió.

Por último, hizo referencia a un aspecto de la ley que consideró muy importante, que tiene que ver con el resguardo de los datos: “Se habla poco y nos parece sumamente importante. La seguridad de los datos de la Provincia, que no es ni más ni menos que la seguridad de los datos de cada una de las santafesinas y los santafesinos, hoy son operados por redes de compañías privadas, porque al ser la Red Provincial de Datos insuficiente para conectar a toda la Provincia y almacenar allí la información, el Estado se ve obligado a recurrir al sector privado para esa tarea. Estamos hablando, por ejemplo, de trámites en las que las ciudadanas y los ciudadanos vuelcan sus datos personales, de expedientes, e incluso también de información sensible de causas judiciales que se tramitan en la provincia. ¿Es aceptable que el Estado no pueda garantizar la conectividad en todas las áreas que administra ni tampoco el almacenamiento de datos de santafesinas y santafesinos sin recurrir a empresas privadas? La respuesta nos parece obvia”.

Estado de situación del acceso a internet en Santa Fe:

Según el informe oficial de ENACOM del 4° trimestre de 2019, en Santa Fe el 30,5% de los hogares no tiene conexión a internet; el 22,8% de los hogares tiene muy mala conexión, que no supera los 5 Mbps; el 17,4% de los hogares tienen una conexión a internet mala, de entre 6 y 10 Mbps; el 10,4% de los hogares tienen una conexión a Internet regular, de entre 11 y 20 Mbps. Es decir que el 70,7% de los hogares no tiene o conexión a internet o tiene una conexión de baja calidad.

Por otro lado, el ancho de banda promedio en la provincia (de 21 Mbps) es muy bajo y la posiciona en el 9° lugar a nivel país. Y la penetración de servicios brindados con fibra óptica solo alcanza al 3,7%, lo que hace que la Provincia se encuentre en la posición 14 a nivel país en ese aspecto.

De las escuelas:

* El 72% (2077) no tiene acceso a internet para uso pedagógico. Representan el 54% de los alumnos (383.954)

* El 28% (793) de las escuelas tienen conexión a internet para uso pedagógico. Representan el 46% de los alumnos (325.255)

* De las 793 escuelas conectadas se puede discriminar:

a- 66% tienen un tipo de conexión Muy mala o Mala

b- 44% tienen una conexión Regular o Buena

c- 92% posee instalación de Red Interna (763)

d- 8% restante no tiene Red Interna

Barrios Populares:

Según datos del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), hay 341 barrios populares concentrándose, el 48% de Rosario y Santa Fe capital, pero en cantidad de familias este ratio asciende al 67% de la población.

* En estos barrios no se cuenta con Internet por Red fija. En algunos hay cobertura por Red Móvil, pero su uso para internet es muy costoso.

* La Provincia cuenta con red de fibra óptica en la cercanía de estos para el sistema de Video Vigilancia, pudiéndose adaptar para brindar conectividad desde el sector público a través de redes de WIFI. El 82%, o sea, 134 de las 164 en Rosario y Santa Fe podrían acceder a este tipo de servicios.

El Estado de la Red Provincial de Datos (RPD):

Solo las ciudades de Rosario y Santa Fe tienen una conexión directa a través de Fibra Óptica con la RPD (el ancho de banda no es óptimo ya que tiene varios años).

Las dependencias estatales, en el resto de las localidades, no tienen vínculo directo con la RPD

Solo algunas localidades (40) están conectadas a la RPD a través de terceros (sistema MPLS), siendo muy costoso y el ancho de banda es muy limitado.

El poco ancho de banda que llega con este tipo de servicios MPLS contratados no permite extender el servicio a otros edificios públicos.

El programa “Santa Fe + Conectada”

Se tenderán 4,400 kilómetros de fibra óptica en 25 trazos troncales, que alcanzarán en forma directa a 200 localidades de la provincia (con 2,757,803 habitantes), y a 165 localidades restantes (con 436,734 habitantes) a través de radio enlace. Es decir que este programa dotará de Internet a cada una las 365 localidades provinciales.

Además, llegará al 100% de los hogares de los 164 barrios populares de las ciudades de Santa Fe y Rosario (48,8661 familias, más de 200,000 habitantes), mediante redes MeshWifi.

Por otro lado, a través de esta iniciativa se construirán y adecuarán a lo largo del territorio provincial, en las 9 regiones educativas, 17 jardines de infantes, 7 escuelas primarias, 17 escuelas secundarias y 15 laboratorios de innovación (fablabs) construidos e instalados. Se avanzará en una mejora y modernización de la plataforma de educación virtual; el desarrollo de metodologías y herramientas de aprendizaje virtual; diseño e implementación de un plan de capacitación y actualización docente; currículas digitales diseñadas; y plan de obras de conectividad para escuelas; Y se garantizará la conectividad de Escuelas Rurales a través de redes Móviles. Se trabaja sobre mapas de coberturas de y disponibilidad del servicio de las distintas empresas prestadoras del servicio en la provincia a fin de relevar la posibilidad de brindar ese servicio en cada uno de los sitios rurales georreferenciados.