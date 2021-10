Colón cayó 3 a 1 en su visita a La Paternal

En cuatro días Colón dio un paso atrás en lo futbolístico. De aquel partido inteligente y sólido con el que venció a Talleres, al que jugó esta tarde y perdió contra Argentinos dejando una pálida imagen. Se defendió muy mal, le llegaron mucho, no tuvo intensidad, ni orden. Padeció por momentos el partido y lo perdió.

Tácticamente el partido fue dominado por el Bicho, que en algún pasaje lo sometió. Después con el oficio conocido, el Sabalero lo fue emparejando, pero siempre mostrándose inferior a su rival. Fue un mal partido de Colón en todas sus líneas, que sorprendió por lo evidenciado días antes ante la T.

El inicio del partido permitió observar a un Argentinos que buscaba ser protagonista y jugar en campo de Colón. Y lo consiguió en los primeros minutos. Al punto tal que a los 2' ya había generado tres tiros de esquina. Sin embargo, esa intensidad fue mermando y el Sabalero comenzó a dividir el balón.

Pasaba poco frente a los arcos, hasta que los 13' el Bicho tuvo la primera chance como para convertir. Metió el centro por izquierda Elías Gómez, cabeceó en el segundo palo Gabriel Ávalos y el que no llegó a conectar fue el defensor Pablo Minissale. Y un minuto después, Gabriel Florentín remató desviado al primer palo.

Y el que insinuaba más era el local, por ello no llamó la atención que se pusiera en ventaja. A los 16' Gabriel Carabajal inició el ataque, abrió para Javier Cabrera quien mandó el centro. Carabajal remató a la carrera, tapó Leonardo Burián, pero en el rebote puso la cabeza para el 1 a 0.

Pudo llegar el segundo del Bicho, un minuto más tarde. Nuevamente atacando por derecha, pero en este caso el que llegó al fondo fue Gabriel Florentín y el remate fue tapado por Burián a los 17'. Estaba más cerca Argentinos del segundo que Colón del empate.

Y mucho más cuando a los 21' dentro del área chica Nicolás Reniero sacó un remate violento que fue tapado de manera magnífica por Burián. A esa altura era un negocio redondo que el Sabalero perdiera tan solo por un gol. Y claramente la figura era el arquero uruguayo, responsable de que el Bicho no estuviera goleando.

Pero por estas cosas que tiene el fútbol, a los 27' Colón estuvo muy cerca de empatarlo. Una pelota frontal, que Santiago Pierotti bajó en el segundo palo y le quedó a Alexis Castro quien remató a la carrera y terminó tapando Federico Lanzilotta en la primera llegada del Rojinegro. Precisamente, luego de esas opciones claras que desperdició el equipo local, bajó la intensidad, el equipo conducido por Eduardo Domínguez se adelantó en el campo de juego y comenzó a ser más peligroso. A esa altura, el partido ya era mucho más parejo.

Por lo cual, no era descabellado que el Rojinegro llegara al empate. Y lo consiguió a los 34' luego de un centro desde la derecha de Eric Meza, una falla en la cobertura de Kevin Mac Allister y la aparición de Rodrigo Aliendro con un remate a la carrera para decretar el 1-1.

En el peor momento de Colón, Burián fue fundamental para sostener al equipo y luego en un error defensivo le permitió llegar al empate. Y el arquero sabalero siguió siendo figura, cuando a los 38' tapó un disparo a la carrera de Florentín y en el rebote Ávalos no llegó a conectar, ya que un defensor terminó despejando el balón al córner.

A los 40' estuvo cerca de marcar el segundo gol Colón, ya que la defensa local otorgaba muchas ventajas y por ello un remate de Christian Bernardi se desvió en Mac Allister y la pelota por muy poco no se metió en el arco, yéndose al tiro de esquina.

El cotejo a esa altura era muy parejo, más allá de que Argentinos había generado más chances de gol. Pero en una contra a los 42' Aliendro derribó a Cabrera quien se iba de cara al arco y Silvio Trucco terminó expulsando al volante sabalero por la ley del último recurso. De esa infracción, casi marca el Bicho con un tiro libre de Elías Gómez.

Colón no se fue a los vestuarios perdiendo por obra y gracia de Burián quien sostuvo el resultado con varias tapadas decisivas. Y además por la certera aparición en el área de Aliendro quien definió con un furioso derechazo. Pero en lo futbolístico, el equipo local fue más que el Rojinegro.

Para el inicio del segundo tiempo, Domínguez decidió el ingreso de Yeiler Góez en lugar de Pierotti, con el objetivo de refozar la zona central del mediocampo, ante la expulsión de Aliendro. Y como era lógico, en esos primeros minutos el que dominaba era Argentinos. A los 3' Minissale dentro del área remató por encima del horizontal luego de una buena habilitación por parte de Cabrera. Y antes Reniero bajó una pelota dentro del área, pero el cabezazo de Ávalos fue a parar a las manos de Burián. El Bicho tenía el balón y el Sabalero buscaba contragolpear.

Estuvo cerca Argentinos del segundo a los 10', pero una salvada providencial de Paolo Goltz se lo impidió tapando el remate de Ávalos que tenía destino de gol. A esa altura era un milagro, que el partido estuviera empatado, por las diferencias entre uno y otro. Colón jugaba muy atrás y el arco de Lanzillota le quedaba lejísimo. El empate era un negocio redondo y encima Argentinos pese a tener la pelota no encontraba los caminos y el Sabalero defendía mejor con 10 hombres que con 11. Y hasta estuvo muy cerca de ponerse arriba del marcador.

A los 31' Castro cedió para Formica quien le metió un gran pase a Farías. El joven delantero picó por derecha, se frenó y me metió un centro perfecto al ExNewell's quien de frente al arco remató desviado, cuando tenía tiempo como para frenar y definir. La única chance clara de Colón en el segundo tiempo.

Y dos minutos más tarde, a los 33' llegaría el gol del Bicho, con una exquisita definición de taco de Reniero. Rechazó mal Goltz, tomó el balón Villalba quien la cruzó para el recién ingresado Luciano Gómez. El defensor engañó a Delgado metió el centro corto y el delantero marcó un golazo a pura repentización.

El gol fue un mazazo para Colón que aguantó hasta donde pudo. Por ello y buscando el empate, dejó espacios en defensa y a los 37' en una corrida Mateo Coronel decretó el definitivo 3 a 1. Lo hizo en una corrida, luego de que Ávalos pivoteara y lo dejara de cara al arco tras la floja cobertura de Garcés.

El resultado terminó siendo justo, Argentinos lo superó y por momentos lo hizo de manera amplia. Colón jugó a resistir y hasta con esa definición fallida de Formica, pudo haberlo ganado, pero está claro que hubiese sido una tremenda injusticia. El equipo en nada se pareció al que enfrentó a Talleres. Entró dormido, dando muchas ventajas y evidenciando varias desconcentraciones que eran minimizadas por la actuación de Burián y las fallas en la definición. Quizás sintió el desgaste del partido con Talleres ya que físicamente dio ventajas y terminó cayendo sin atenuantes.

Síntesis

Argentinos Juniors: 20-Federico Lanzillota; 4-Kevin Mac Allister, 30-Pablo Minissale, 6Lucas Villalba, 24-Elías Gómez; 7-Javier Cabrera, 17-Franco Moyano, 8-Gabriel Carabajal, 10-Gabriel Florentín; 32-Claudio Reniero y 9-Gabriel Ábalos. DT: Gabriel Milito.

Colón: 1-Leonardo Burián; 21-Eric Meza, 33-Facundo Garcés, 6-Paolo Goltz, 40-Rafael Delgado; 30-Santiago Pierotti, 14-Federico Lértora, 29-Rodrigo Aliendro, 11-Alexis Castro; 23-Christian Bernardi y 35-Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.

Goles: PT 16' Gabriel Carabajal (A), 34' Rodrigo Aliendro (C), ST 33' Nicolás Reniero (A), 37' Mateo Coronel (A).

Cambios: ST 0' Yeiler Góez x Pierotti (C), 15' Facundo Mura x Meza (C), 16' Mauro Formica x Bernardi (C), 17' Jonathan Gómez x Moyano (A), 21' Matías Romero x Florentín (A), 32' Mateo Coronel x Carabajal (A), Marco Di Cesare x Minissale (A), Luciano Gómez x Mac Allister (A), 35' Wilson Morelo x Farías (C).

Amonestados: Mac Allister y Romero (A) Castro (C)

Expulsados: PT 42' Rodrigo Aliendro (C)

Árbitro: Silvio Trucco

Estadio: Diego Armando Maradona

Fuente: UNO Santa Fe