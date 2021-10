Palo Oliver solicita la normalización de la atención al público en entidades bancarias

A través de un proyecto de comunicación, Fabián Palo Oliver solicita al Poder Ejecutivo provincial que gestione, ante el Banco Central de la República Argentina, la normalización en la atención al público en las sucursales bancarias de todas aquellas entidades que tengan representación en la provincia.

Este pedido encuentra su fundamento en las últimas decisiones tomadas por el gobierno nacional en materia sanitaria, acompañando los índices favorables en la lucha contra el covid 19. Paralelamente, en la iniciativa se insta a los legisladores nacionales a acompañar las gestiones que lleve adelante la provincia en aquellas situaciones que resulten pertinentes a sus funciones.

Entre los fundamentos, el legislador provincial sostiene que “en virtud de que las gestiones realizadas por el gobierno provincial para mantener el normal desarrollo de la actividad empresarial y comercial en la provincia han tenido respuesta positiva y que esto ha permitido una paulatina y sostenida recuperación económica, no se entiende que los bancos mantengan una forma de atención que obstaculiza el trabajo de los sectores productivos y de la sociedad toda”.

Más adelante, Palo Oliver agregó: “Si todas las actividades vuelven a realizarse, con los recaudos apropiados, de un modo pre pandemia, no es razonable que los bancos no lo hagan. Esta situación se ve potenciada porque los trámites on line y telefónicos están muy por debajo de un nivel satisfactorio”.

Por último, señaló: “La situación actual nos muestra que, en la realidad, son los usuarios quienes deben acomodar sus tiempos y recursos a las necesidades de los bancos, cuando debería ser lo contrario. Es el banco quien presta un servicio y quien debe ajustar su funcionamiento a las necesidades de sus clientes”.