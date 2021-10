Clemente: "Sin diálogo real, no puede haber consenso y los intereses quedan en vista"

Carlos Clemente se refirió a la situación política de cara a las próximas elecciones. En ese sentido, sostuvo: "Que la falta de diálogo no nos termine quitando más de lo que nos quita la política en la vida, que lo que nos está dando". Y añadió: "Sin diálogo real, no puede haber consenso y los intereses quedan en vista".

"La tolerancia, el diálogo y el respeto a la pluralidad son los pilares de la convivencia democrática que Argentina debe construir después del 14 de noviembre, con esos valores que nos definen como país y otra mirada ante el escenario internacional", afirmó el presidente del Foro de Integración y Desarrollo Regional.

"Debemos trabajar todos los actores y favorecer valores importantes como la comunicación, la tolerancia hacia los demás y la capacidad de admitir errores que se hayan cometido", subrayó.



"La ciudadanía pone la tolerancia en una actitud activa de reconocimiento ante las libertades fundamentales de todas las personas, es una virtud que contribuye a sustituir la cultura de la violencia por una cultura de la paz pero, si no va llevada de los cambios, los gestos, la madurez democrática y, lo más importante, la falta de la palabra, no sirve de nada y daña, no sólo la confianza, si no que genera todo el mal estar con el que el día a día socava todas las ilusiones que se depositan en las urnas para los frentes que compiten”, indicó.



“Escuchamos hablar a todos a la vez, debemos admitirnos las opiniones, no podemos esperar el diario del lunes", manifestó. "Los próximos días serán claves, luego del 14 de noviembre viene una etapa donde si la dirigencia no está a la altura de las circunstancias, puede ser complicado, porque las culpas y errores siempre los paga el pueblo", insistió.



Por último, Clemente resaltó el valor del diálogo "pensado con inteligencia y cuidado, en abordar temas importantes, económicos, de estado, de trabajo. salud, educación, escuchando atentamente a todas las fuerzas y trabajar en las metas más importantes del diálogo, como son la paz social, la concordia, la comprensión y la solución de conflictos".