La ministra de Educación pidió que AMSAFE levante el paro para retomar el diálogo

A horas de una nueva medida de fuerza, el gobierno provincial apunta a que AMSAFE deje sin efecto el paro de 48 horas previsto para el miércoles 20 y jueves 21. En declaraciones realizadas a radio Aire de Santa Fe, la ministra de Educación de Santa Fe, Adriana Cantero, manifestó que espera un gesto de parte del gremio docente, que muestre voluntad de avanzar en las negociaciones.

"Tenemos la expectativa de un gesto de voluntad de diálogo de los docentes. No se puede exigir diálogo con una medida de fuerza en el medio. La propuesta que realizó Santa Fe fue la mejor del país y fue producto de un trabajo previo, donde también hay que sumar el Boleto Educativo Gratuito no solo a los estudiantes sino también para todos los educadores", expresó.

A continuación, la ministra señaló: "La propuesta hay que analizar en su contexto: es la mejora salarial, el Boleto Educativo, la creación de 1172 cargos durante la pandemia, creación de 20.000 horas cátedra, más 3000 millones en infraestructura. Son muchos los indicadores que muestran, en un tiempo muy complicados que todavía no terminamos de atravesar, que pusimos como prioridad a la educación".

Por otra parte, Cantero ratificó que los aumentos salariales serán acreditados para los gremios que aceptaron la oferta salarial y adelantó que el miércoles es la fecha límite para que los docentes de AMSAFE modifiquen su postura. "Si hasta esa fecha no aparece la voluntad de recuperar el diálogo no hay porque pagar un aumento que no se aceptó", aseguró.

"No son tiempos comunes, atravesamos la pandemia y continuamos haciendo esfuerzos para superarla. Interrumpir el servicio educativo. Esperamos una reflexión serena que nos permita avanzar", finalizó.