Eliminatorias: Argentina quiere seguir por la senda del triunfo y recibe a Perú

La Selección argentina buscará esta noche una nueva victoria frente a su público que el permita acercarse al líder Brasil cuando se enfrente al equipo de Perú dirigido por Ricardo Gareca en un partido correspondiente a la duodécima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

El encuentro se disputará desde las 20:30 en el estadio Antonio Vespucio Liberti, contará con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio, quien estará asistido por sus compatriotas Marcelo Van Gasse y Fabricio Vilarinho, y será televisado en directo por la señal deportiva de cable TyC Sports y por la TV Pública.

Argentina venció por 3 a 0 a Uruguay, tiene 22 unidades y se encuentra a cinco de Brasil que tiene 28 puntos cuando resta definir que ocurrirá con el partido entre ambos equipos que fue suspendido y que aún no tiene una decisión oficial por parte de FIFA.

El entrenador Lionel Scaloni aún no dio a conocer el equipo que colocará frente a Perú, pero se sabe que seis jugadores estarán seguro. Emiliano Martínez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Lionel Messi y Lautaro Martínez.

En tanto, una las dudas que no despejó el técnico es quiénes jugarán por los laterales ya que Marcos Acuña está recuperado y podría volver en reemplazo de Nicolás Tagliafico, mientras que por la derecha Gonzalo Montiel tiene chances de estar por Nahuel Molina, que hasta acá jugó los dos partidos previos. La otra incógnita es saber si Scaloni realizará cambios en la zona de ataque donde podría poner a Ángel Di María aunque no se descarta que mantenga a Nicolás González en el once titular

Advíncula es baja en Perú

El elenco de Perú viene de perder por 1 a 0 frente a Bolivia en La Paz y el entrenador Ricardo Gareca no tendrá disponible al defensor Luis Advíncula, quien sufrió una lesión muscular y sería reemplazado por Oslimg Mora o por Jhilmar Lora.

La buena noticia para el técnico argentino es que contará de nuevo con el defensor Miguel Trauco, quien cumplió su fecha de suspensión frente a Bolivia y entraría por Marcos Johan López. Además, Gareca evalúa colocar al futbolista Sergio Peña, quien sigue evolucionando de forma positiva tras padecer una dolencia muscular y podría estar en el mediocampo junto a Pedro Aquino y Yoshimar Yotún.

Las siguientes son las probables formaciones de los equipos y otros detalles del partido:

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez, Nicolás González o Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.

Perú: Pedro Gallese; Oslimg Mora o Jhilmar Lora, Christian Ramos, Alexander Callens, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Yoshimar Yotún, Christian Cueva, Gabriel Costa o Sergio Peña; Christofer Gonzáles y Gianluca Lapadula. DT: Ricardo Gareca.

Estadio: Antonio Vespucio Liberti (River)

Antonio Vespucio Liberti (River) Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil)

Wilton Sampaio (Brasil) Hora: 20:30

20:30 TV: TyC Sports y TV Pública

Fuente: Todo Noticias