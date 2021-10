Los Pumas se despidieron del Rugby Championship con otra derrota frente a Australia por 32-17

La Selección argentina masculina de rugby, Los Pumas, cerró hoy su participación en el Rugby Championship con otra dura derrota frente a Australia, en este caso 32 a 17, en el última fecha del certamen 2021. El primer tiempo también había sido favorable para los Wallabies por 15 a 3, y de esta manera el equipo albiceleste no logró ningún triunfo en el torneo.

No obstante, más allá de la derrota, Los Pumas pudieron marcar dos tries a través del debutante Thomas Gallo, aunque el equipo australiano logró apoyar cinco veces en el ingoal argentino. El cierre del seleccionado en el torneo fue similar a lo que ocurrió en todo el certamen, dado que nunca pudo dominar el juego, mostró muchas falencias en el tackle y cometió errores en exceso.

Australia fue sólido en todas sus líneas, con una idea bastante clara, y Argentina nunca pudo generar nada nuevo.

Indisciplinas

Los Pumas llegaron a este duelo sin seis de sus jugadores, excluidos por romper la burbuja sanitaria, y además jamás pudo sostener emocionalmente el partido. Cometieron muchos penales, muchas veces por torpeza y ansiedades, y así los Wallabies fueron edificando un triunfo por el cual no trabajaron mucho.

Tras la amonestación a Lavanini, los australianos marcaron dos tries, que pusieron al marcador ya, inalcanzable. Sobre el final del primer tiempo, una vez que reingresado Lavanini, el equipo argentino tuvo en esos cuatro minutos finales de la etapa varias chances para hacer un try, producto de penales sucesivos australianos, pero todo terminó en los tres puntos de Boffelli por un penal.

Para la segunda mitad las cosas no variaron en demasía, ya que Australia marcó dos tries casi de manera continua y en los 20 minutos finales Los Pumas mostraron un poco más de vergüenza deportiva y lograron marcar tries a través del debutante Gallo.

Síntesis:

Argentina 17 - Australia 32.

Estadio: CBUS Super Stadium, Gold Coast.

Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica).

Argentina (17): Juan Cruz Mallía; Matías Moroni, Lucio Cinti, Santiago Chocobares y Emiliano Boffelli; Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou; Rodrigo Bruni, Marcos Kremer y Juan Martín González; Tomás Lavanini y Guido Petti; Enrique Pieretto, Julián Montoya (cap) y Rodrigo Martínez. Entrenador: Mario Ledesma.

Suplentes: Facundo Bosch, Thomas Gallo, Eduardo Bello, Matías Alemanno, Francisco Gorrissen, Gonzalo García, Domingo Miotti, Mateo Carreras.



Australia (32): Reece Hodge; Jordan Petaia, Len Ikitau, Samu Kerevi y Andrew Kellaway; Quade Cooper y Nic White; Rob Valetini, Michael Hooper (cap) y Pete Samu; Darcy Swain e Izack Rodda; Taniela Tupou, Folau Fainga’a y James Slipper. Entrenador: Dave Rennie.

Suplentes: Lachlan Lonergan, Angus Bell, Greg Holmes, Matt Philip, Sean McMahon, Jake Gordon, James O’Connor, Tom Wright.

Tantos en el primer tiempo: 9m Penal de Cooper (AUS); 27m try de Fainga'a (AUS); 34m conversión de Cooper por try de Kellaway (AUS), y 41m Penal de Boffelli (ARG).

Amonestado: 26', Lavanini (ARG).



Tantos en el segundo tiempo: 2m y 18m Tries Kerevi y Kellaway (AUS); 14m conversión de Cooper por try de Kellaway (AUS), y 22m y 32m conversiones de Boffelli por tries de Gallo (ARG).

Amonestado: 40m Hooper (AUS).

Fuente: Noticias Argentinas