Flow integra a Star+ a su plataforma y lanza una oferta especial para sus clientes

Con el objetivo de seguir consolidando su estrategia de ser el punto de encuentro de todo el entretenimiento disponible para sus clientes, Flow anuncia la disponibilidad de Star+, el nuevo servicio de streaming de entretenimiento general y deportes de The Walt Disney Company, en su plataforma.

Gracias al acuerdo entre ambas compañías, los clientes de Flow pueden acceder de manera directa a Star+ por medio de una aplicación integrada en su plataforma y disfrutar de todos sus contenidos en el dispositivo de su preferencia.

En esta etapa de integración de Star+ en Flow, los clientes que posean contratado el Pack Star Premium en el servicio de Flow o Cablevisión podrán seguir disfrutando de los 7 canales exclusivos de Star Premium y acceder a la nueva app de Star+ sin costo adicional.

Además, los clientes de Flow pueden acceder al servicio de Star+ con una oferta especial de $550 pesos finales por mes y podrán abonarlo por medio de la factura de su servicio, sin necesidad de utilizar una tarjeta de crédito para contratarlo. Adicionalmente, los clientes también podrán acceder a la oferta comercial de Combo+ y disfrutar de todos los contenidos de Star+ y Disney+ a un precio actual de $935 final por mes.*

Los clientes pueden suscribirse de forma directa a través de www.flow.com.ar o por medio de la app de Flow. Asimismo, quienes cuenten con una suscripción a Disney+ por medio de la cuenta de Flow también podrán acceder al beneficio comercial de Combo+ a partir de ese día.

A través del nuevo servicio de streaming, los clientes tendrán acceso a la experiencia personalizada de un catálogo que incluye, entre otros contenidos:

Todas las temporadas, incluyendo las de estreno, de las series favoritas de los fans, como “This is Us”, “The Walking Dead”, “American Horror Story”, “Mayans M.C.”, “Pose”, “Outlander”, “Genius” (de National Geographic), “Snowfall”, “9-1-1”, “S.W.A.T.” y “The Resident”, entre otras.

Títulos icónicos, como “Grey´s Anatomy”, “24”, “Homeland”, “Modern Family”, “Lost”, “How I met your Mother”, “The X Files” y “Prison Break”. Además, Star+ ofrece producciones originales Star consagradas a nivel internacional y protagonizadas por elencos de renombre, como “Big Sky”, “Love Victor”, “Dollface”, “Helstrom”, “Y: The Last Man”, “Black Narcissus” y “Hip Hop Uncovered”. La oferta de series incluirá títulos de los géneros más variados y se ampliará semanalmente.

Comedias animadas, como todas las temporadas de “Los Simpson” y otros contenidos favoritos de los fans como todas las temporadas de “Family Guy”, “American Dad!”, “Futurama”, “Duncanville” y la nueva serie original Star que estrenará próximamente: “Solar Opposites”.

Películas desde títulos clásicos que conquistan a todas las generaciones hasta éxitos de taquilla y lanzamientos recientes en cines que estrenarán en streaming a través de Star+, como la más reciente ganadora del premio Oscar® en la categoría de Mejor Película: “Nomadland”. Star+ incluye también películas galardonadas, como “Judy” ; éxitos de taquilla, como “Deadpool” y “Deadpool 2”, “Logan”, “Bohemian Rhapsody”, “El Diablo Viste a la Moda” y “Jojo Rabbit”; colecciones de películas como “Alien”, “Duro de Matar”, “El Planeta de los Simios” y “Búsqueda Implacable”.

Una creciente colección de producciones originales Star, desarrolladas íntegramente en Latinoamérica. Se irán estrenando series de diversos géneros que presentarán relatos históricos, culturales y sociales propios de la región y relevantes para el público local. Entre otras, llegarán a Star+ dramas, como “Santa Evita”, ; comedias, como “El Galán” y “Los Protectores”; biopics, como la historia de Pancho Villa y la historia de Silvio Santos; comedias dramáticas, como “Terapia alternativa” (que estrena el 24 de septiembre) y “El Encargado”; docu-realities, como “Bios. Vidas que marcaron la tuya” (episodios de Titãs y Aterciopelados); y el thriller “Insania”. Además, ya se encuentra disponible la tercera temporada de “Impuros” y la edición mexicana de la serie dramática “No fue mi culpa”, producción realizada en tres versiones locales para México, Colombia y Brasil, que narra historias de víctimas de feminicidios y de personas afectadas por todo tipo de violencia de género, inspiradas en hechos reales de mujeres de diversas edades, clases sociales y lugares de origen.

El apasionante contenido deportivo con la incomparable calidad de producción e imágenes de ESPN, que permite vivir el deporte como nunca antes ampliando las opciones de acceso al deporte en vivo. El contenido deportivo nacional e internacional bajo la marca ESPN incluye además una extensa gama de Ligas y campeonatos, con eventos en vivo como la Ligue 1 de Francia con su constelación de estrellas, que encabezan Messi y Neymar; UEFA Champions League, UEFA Europa League, LaLiga de España, Premier League de Inglaterra, Serie A de Italia, Bundesliga de Alemania, Eredivisie de Países Bajos; así como algunas de las principales competencias de América como la CONMEBOL Libertadores. La oferta deportiva también incluye el Grand Slam de tenis (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open), así también como los torneos ATP y WTA; el rugby de Los Pumas, URBA, Sanzaar, Seis Naciones y SLAR; el básquetbol de la NBA; deporte motor de la Fórmula 1 y MotoGP; ESPN Knockout con boxeo & UFC; el golf del PGA Tour, The Masters, The Open, PGA Championship y Ryder Cup; el ciclismo del Tour de France; el fútbol americano de la NFL; deportes extremos de los X Games; el béisbol de la MLB y el hockey sobre hielo de la NHL, entre otros deportes. Al mismo tiempo, Star+ ofrecerá exitosos programas latinoamericanos, como SportsCenter y ESPN KNOCKOUT, así como series y documentales de la marca ESPN.

*Esta promoción, con el acceso a Star+ por $550 pesos finales por mes y Combo+ a un precio actual final de $935 por mes.