Palo Oliver: "Biagioni no puede volver a ser miembro del Tribunal de Cuentas"

Fabián Palo Oliver presentó en las últimas horas una carta dirigida al gobernador Omar Perotti en la que reclama que se retire el pliego de Oscar Biagioni por una serie de denuncias por discriminación, hostigamiento, acoso laboral y sexual.

El diputado provincial indicó que votará de manera negativa y no acompañará la aprobación del pliego.

A continuación detallamos la carta abierta al gobernador:

En la asamblea legislativa del próximo 7 de octubre se tratará una nueva designación, en el cargo de vocal del Tribunal de Cuentas de la Provincia, del CPN OSCAR BIAGIONI.

Es mi intención comunicar públicamente mi posición como legislador. Mi voto será negativo. No voy a acompañar la aprobación del pliego.

Pesan sobre el CPN Oscar Biagioni denuncias por segregación, hostigamiento, destrato, acoso laboral y acoso sexual a trabajadoras del Tribunal de Cuentas.

Por las conductas reprochadas al vocal y a otros funcionarios a su cargo, existen actuaciones por actos discriminatorios ante el INADI, denuncias de hechos ilícitos ante el Ministerio Público de la Acusación y presentaciones ante el Ministerio de las Mujeres, Género y la Diversidad de la Nación. A la falta de respuestas a las denuncias se suma el lamentable silencio, ante los hechos denunciados, de las autoridades del Ministerio de Igualdad y Género de la administración provincial.

En un proceso judicial iniciado por una abogada fiscal del Tribunal de Cuentas contra el Sr. Biagioni, la justicia laboral ordenó el inmediato cese de sus hostigamientos, malos tratos y actos de discriminación laboral respecto de la trabajadora. La gravedad de los hechos, justificó que el juez interviniente fije una medida de protección de acercamiento y de comunicación directa a favor de la víctima.

También la sentencia ordenó, ante una injustificada omisión, una capacitación en todo el ámbito del Tribunal de Cuentas conforme los principios establecidos en la “Ley Micaela” de Capacitación Obligatoria en materia de Género.

Las denuncias de agentes mujeres pertenecientes al Tribunal a las que he tenido acceso, y el temor que a muchas otras les impide efectuarlas, dan cuenta de conductas que resultan repugnantes y merecedoras de la condena y el repudio, toda vez que dan cuenta de un perfil de conducción totalmente inidóneo, abusivo, violento e incompatible con los estándares que determina el estado de derecho.

Los hechos y antecedentes en relación al vocal interpelan a la Asamblea Legislativa. La lucha de las mujeres por sus derechos, también. Será un gran daño a la institucionalidad del Estado Provincial que por segunda oportunidad, el nombramiento del CPN OSCAR BIAGIONI se produzca por falta de quorum, es decir, por el silencio y la ausencia de un debate democrático respecto de las condiciones e idoneidad de quienes ocupan los cargos más importantes del Estado Provincial.

Insto respetuosamente al gobernador de la provincia a retirar el pliego, debido a que el Contador Biagioni no reúne los requisitos que exige un cargo de esa naturaleza.