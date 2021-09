Vignatti: “Voy por más, quiero pelear la Libertadores”

El próximo domingo los socios de Colón elegirán autoridades y José Vignatti va por la reelección. En una entrevista con diario El Litoral, el dirigente habló de varios temas: la actualidad del club en el marco de la pandemia, los desafíos deportivos y la integración de la lista que encabeza.

Más allá de muchos nombres que se reiteran y que continuarán acompañando a Vignatti, entre los nombres nuevos están el conocido empresario Carlos Fertonani y otras personas, que ya se encuentran colaborando con el club, pero lo harían de manera formal en el próximo periodo dirigencial, como Lucas Paniagua y Matías Vidoz.

Al hablar de la cantidad de socios del club, Vignatti señaló: "Antes de todo el drama estamos en 24.000 y en el peor momento de crisis tocamos fondo con 7.000. Anoche me pasaron el último corte, ya estamos en 14.000 con la cuota al día. Hay que recuperar lo más que se pueda para jugar la Copa Libertadores y pelear".

A continuación, compartimos la entrevista completa publicada en El Litoral:

-Después de 28 años, finales perdidas, tragos amargos, frustraciones, dolores de cabeza...¿No pensaste el 5 de junio irte a tu casa con esta Copa y llevar la gloria a dormir con vos?

-No, porque no quiero una sola Copa como está que está acá para Colón. Quiero otra más...y después otra más. Hay que hacerlo crecer al club, como dice Eduardo (por Domínguez, el DT). Voy por más, quiero pelear la Libertadores. Siempre sueño con un Colón más grande.

-Cuando llegó la oferta de Farías de la MLS dijiste "el mayor monto millonario por un jugador en años". ¿El esfuerzo que hiciste para que siga Eduardo Domínguez fue también histórico?

-No era algo fácil, era el DT campeón del fútbol argentino y con Colón, que nunca había ganado nada en 116 años. La decisión estaba, había que llevarlo a la práctica. Pero las ganas de Eduardo facilitaron todo, siempre dejó en claro que quería quedarse en Colón.

-Después, en el arranque, se mezcló todo: el bajón de los jugadores, la discusión de los premios y los cinco partidos sin ganar. ¿Te preocupó?

-No, porque me dí cuenta ahí que éramos los campeones del fútbol argentino.

-¿En qué puntualmente?

-En los rivales, concretamente. Antes de salir campeón, nos costaban los grandes. Ahora nos complican los otros por un solo motivo: le quieren ganar al campeón.

-Si la apertura se da en tiempo y forma como prometió el Gobierno, Colón volvería de local con Banfield un día 4 de octubre y estará jugando a las 20.56. O sea día y hora inolvidable para el pueblo sabalero. ¿Te ilusiona imaginar estas tribunas esa noche?.

-Sí, por muchas cosas. Primero, antes de ser dirigente, uno estuvo del otro lado. Segundo, para todo lo que pasó en el mundo con la pandemia, será "el primer partido de Colón después de...". Y tercero porque ese día se cumplen cuatro meses desde que Colón salió campeón.

-En esta lista de Tradición Sabalera para el domingo hay gente de la llamada "Guardia Vieja" y mucha sangre jóven que se quiere sumar. ¿Qué te dicen ellos?

-Me sugieren, respetuosamente, cambios y plantean proyectos. En cuanto a lo que vos llamás "La Guardia Vieja" mía en Colón (N.de R.: Darrás, Alonso, Fleming), se esconden dos virtudes en ellos: lealtad y, sobre todo, honestidad. La gente que se incorpora son los grandes dirigentes del futuro. Es una propuesta balanceada que le dará grandes alegrías a esta institución.

-Esa foto de "La Olla" con 40.000 almas en la Final en Paraguay se puede plasmar en este estadio lleno con socios de Colón. ¿Es realizable?

-No lo se si es realizable, pero si esos 40.000 fueran la base societaria, Colón no diría "Pucha, tengo que jugar con Boca o jugar con River, por la diferencia del potencial económico". Con 40.000 socios nos aproximaríamos para darle pelea más seguido. Colón, si uno hace las cosas bien, hay que imaginar 50.000 socios para darle pelea a todo el mundo.

-Te quiero preguntar por los reclamos millonarios: Viatri, García y ahora se sumó lo de Ferraro. ¿Te sorprendió el juicio de "Pancho" a Colón?

-Es una gran decepción, nunca lo hubiese pensado. Pero en la última contienda electoral, Ferraro apoyó a la persona que se presenta el domingo como oposición. Le dimos una segunda oportunidad, le abrimos la puerta y terminó como terminó.

-¿Y lo reclamos, los famosos juicios?

-El otro día, el BCRA publicó un informe de la deuda de los clubes. Apareció Colón con una deuda de 31.000 pesos y me preocupó. ¿Como debemos 31.000 pesos en el sistema bancario?. Me puse a investigar: habíamos comprado un tractorcito para el predio y quedaba una cuota por pagar. No estaba vencido, pero la debíamos y la cancelamos.

Entonces, pregunto: -¿puede haber algún problema institucional para un club como Colón que debe cero peso al sistema de los bancos en Argentina?

-Si no somos capaces de resolver esos temas, me quedo en mi casa.

-¿Es verdad que dijiste a este nuevo grupo que si tenés que hacer publicidad para ganar una elección en Colón te vas directamente a tu casa?

-Es una forma de pensar después de tantos años en el club

-Si te eligen presidente de Colón el domingo: ¿puede ser tu último mandato en el club?

-Es posible

-Es la primera que respondés así

-Sí, no quiero hablar sobre hipótesis, primero hay que pasar el domingo.

-La almohada de Vignatti sabe quién va a quedar en lugar de Vigantti

-Jamás, ése será un tema de los socios de Colón

-¿Soñas con esa otra copa en Santiago del Estero en diciembre?

-Sí, claro. Los sueños, en la vida, están para alcanzarlos