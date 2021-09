Córdoba, Salta y la Ciudad de Buenos Aires no adherirían en lo inmediato a que se deje de usar el tapabocas al aire libre

Las provincias de Córdoba y Salta y la Ciudad de Buenos Aires no adherirían, en forma inmediata, a la nueva medida de dejar de usar el tapabocas al aire libre.

Tras el anuncio del Gobierno Nacional que a partir del 1 de octubre se habilitará la posibilidad de no usar el barbijo en lugares abiertos y cuando no se registre aglomeración de personas, los distritos mencionados informaron que no se sumarían a la medida, al menos hasta el 1 de octubre.

"Creemos que todavía no es el momento de quitarnos el barbijo", dijo el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, quien además sostuvo: "Sabemos que en el espacio abierto la contagiosidad es mucho menor, pero en la Ciudad pretendemos llegar al 70% de la población con las dos dosis de la vacuna antes de tomar este tipo de medidas".

"Vamos a ir viendo día a día y semana a semana en estos próximos diez días en los que esperamos transcurrir este camino (de alcanzar el 70% de vacunación). A partir de ahí le vamos a proponer a la ciudadanía qué recomendamos nosotros y cuál es la mejor manera de cuidarnos. Lo que decimos es que por ahora sigamos con el barbijo un poco más, estamos muy cerca de alcanzar los hitos que estamos proponiendo", explicó.

Salta

Por su parte, el ministro de Salud y presidente del COE de Salta, Juan José Esteban, dijo que la provincia no va adherir a la nueva medida que promulga el Gobierno nacional.

"Son medidas demasiado anticipadas. La resolución ministerial está vigente hasta el 1 de octubre y no habla de modificar los protocolos, así tampoco el DNU, que permite modificar protocolos recién a partir de esa fecha", indicó el funcionario ni bien se dio a conocer el nuevo DNU.

Esteban señaló que "la medida debería haberse tomado de forma participativa con todas las provincias".

En tanto, y a través de un comunicado, la Municipalidad de Córdoba ratificó este miércoles el uso obligatorio del barbijo tanto en espacios públicos al aire libre, como en lugares cerrados.

"Desde el 17 de abril de 2020 rige la obligatoriedad del uso del barbijo (tapabocas) en el ámbito de la ciudad Capital, tanto en espacios públicos como cerrados", se indicó en el comunicado.

Y se agrega: "La Ordenanza 13030, aprobada de manera unánime, establece "el uso obligatorio de dispositivos de protección que cubran nariz, boca y mentón, tipo barbijo casero o social, tapaboca o cobertor de tela, mascarillas, o elementos de producción casera, para circular en la vía pública, ingresar o permanecer en espacios públicos y privados de acceso público de cualquier índole, y/o en locales comerciales, plantas industriales, centros de salud públicos y privados y medios de transporte públicos y privados en el ámbito de la Ciudad de Córdoba".

La provincia de Córdoba aclaró en las últimas horas que por ahora mantendrán las propias medidas sanitarias sin modificaciones, por lo que el barbijo sigue siendo de uso obligatorio en espacios abiertos como cerrados.

"El gobierno de la provincia de Córdoba informa que las medidas y disposiciones relacionadas con la pandemia continúan vigentes las establecidas por el decreto Nº 1068 hasta el día 26 de septiembre inclusive, como es de conocimiento público", publicó en la cuenta oficial de Twitter el Gobierno cordobés.

En tanto el resto de las provincias esperarán el nuevo DNU para definir si adhieren o no a las nuevas medidas, y muchas de ellas, informaron a través de sus funcionarios que dependerá de la situación epidemiológica de cada distrito.

Fuente: Noticias Argentinas