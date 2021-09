Unión cayó ante Gimnasia y sufrió su tercera derrota seguida

Unión consumó su tercera derrota consecutiva. Esta vez el equipo hizo méritos como para al menos rescatar un empate, pero falló en la definición y Sebastián Moyano se equivocó en el gol de Gimnasia. El Tate pagó muy caro su falta de puntería y por ello cayó ante el Lobo por 1-0.

Con esta derrota, está seriamente comprometida la permanencia de Juan Manuel Azconzábal quien quedó en la cuerda floja. El Vasco llegó a este partido muy comprometido y habrá que ver si toma alguna decisión o si en todo caso lo hacen los dirigentes.

En los primeros minutos del partido el que se plantaba mejor en cancha era Unión. El equipo local otorgaba muchas ventajas defensivas que le permitían al Tate llegar con facilidad al área de Gimnasia. Fue así que a los 7' llegó la primera chance clara con un remate por encima del travesaño que ejecutó Ezequiel Cañete.

Y a los 13' el elenco rojiblanco presionó arriba, Gastón González le robó el balón a Nery Leyes y luego remató desviado y el balón se fue cerca del caño derecho del arco defendido por Rodrigo Rey. Anteriormente, había probado desde afuera del área Claudio Corvalán con un disparo que se fue desviado.

Sin embargo, a los 17' el Tate tendría una chance clarísima. Un córner desde la izquierda, Francisco Gerometta quiso bajar la pelota con el pecho y se la dejó a Daniel Juárez quien de frente al arco remató por encima del horizontal. Era todo de Unión que desaprovechaba las chances propicias como para marcar.

Unión lo controlaba sin problemas al Lobo, pero el equipo local avisó a los 25' con un remate a la carrera de Nicolás Contín. Era una forma al menos de intentar, ya que no tenía ideas y encima no aparecía el Pulga Rodríguez. El partido era chato y casi siempre mal jugado.

En ese contexto, el equipo rojiblanco había generado cuatro chances de gol que no había aprovechado. A esa altura era un pecado que Unión no estuviera ganando el partido. El primer tiempo no fue nada bueno, pero dentro de esa mediocridad, el que estuvo mucho más cerca de abrir el marcador fue el Tate.

El arranque del segundo tiempo fue muy similar a lo hecho en los primeros 45'. Pero la diferencia estuvo en que Gimnasia no perdonó como Unión los errores. A los 9' y luego de un córner ejecutado por Brahian Alemán, Sebastián Moyano salió a destiempo, quedó pagando y Germán Guiffrey de cabeza estableció el 1-0 inmerecido.

A los 22' pudo aumentar el marcador el Lobo. Luis Rodríguez ejecutó un tiro libre en la puerta del área y Moyano se estiró para controlar el balón. Y en la contra Nardoni ganó en velocidad por derecha pero su centro atrás fue despejado por un defensor local.

Unión sintió el impacto del gol en contra y ya no tuvo reacción más allá de los cambios. El DT dispuso los ingresos de Mauro Luna Diale y Juan Manuel García con la intención de revitalizar el ataque. Pero ya no llegaba con la facilidad que lo había hecho en la primera etapa.

Gimnasia con muy poquito le ganaba el partido. Y Unión hacía gala de toda su ineficacia. A los 33' un buen pase de Cuqui Márquez, dejó a Nardoni en posición de gol, pero el volante disparó por encima del travesaño. Todo lo que generaba el Tate lo desperdiciaba y allí estaba la explicación del resultado.

En los minutos finales, el Rojiblanco se mostró impotente, sin saber que hacer con el balón. Fue casi por obligación, pero no tuvo ideas. En la etapa complementaria no generó situaciones de gol y el arquero Rey ni siquiera atajó un disparo. No tuvo puntería y por eso terminó perdiendo el partido y quizás también a su técnico.

Síntesis

Gimnasia: 17-Rodrigo Rey; 16-Francisco Gerometta, 4-Leonardo Morales, 24-Germán Guiffrey, 32-Matías Melluso; 43- Eric Ramírez, 33-Nery Leyes, 10-Brahian Alemán; 8-Luis Rodríguez, 9-Nicolás Contín y 7-Johan Carbonero. DT: Néstor Gorosito.

Unión: 25-Sebastián Moyano; 16-Federico Vera, 2-Franco Calderón, 22-Emanuel Britez, 3-Claudio Corvalán; 30-Juan Nardoni, 28-Juan Carlos Portillo, 10-Ezequiel Cañete; 29-Daniel Juárez, 9-Fernando Márquez y 15-Gastón González DT: Juan Manuel Azconzábal.

Goles: ST 9' Germán Guiffrey (G).

Cambios: ST 24' Mauro Luna Diale x Cañete (U), Juan Manuel García x Juárez (U), 28' Manuel Insaurralde x Ramírez (G), 35' Enzo Roldán x Nardoni (U), Kevin Zenón x González (U), 39' Emanuel Cecchini x Rodríguez (G), 46' Mauro Pittón x Portillo (U), 48' Guillermo Fratta x Carbonero (G).

Amonestados: Contín (G),Nardoni, Calderón y García (U).

Árbitro: Diego Abal.

Estadio: Juan Carmelo Zerrillo (La Plata).

Fuente: UNO Santa Fe