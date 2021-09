Qüesta: "Estamos preocupados por el vacunatorio"

A través de sus redes sociales, la intendenta Daniela Qüesta expresó su descontento por el posible cierre del vacunatorio de Santo Tomé ubicado en el Camping Municipal. "Esta mañana recibimos la información extraoficial, de que el Ministerio de Salud de la Provincia quiere cerrar el vacunatorio de la ciudad", sostuvo.

En ese sentido indicó que "la semana pasada habíamos visto una merma en la cantidad de turnos que nos preocupó y hoy nos llegó esta triste noticia".

Ante esta situación, la mandataria manifestó: "No queremos que se cierre el vacunatorio. Los santotomesinos necesitamos continuar con el cronograma de vacunación y hay un gran porcentaje de vecinos que aún no recibieron su segunda dosis". Y agregó: "Creemos que la intención es derivarlos a Santa Fe, pero son muchos los que no tienen los medios para trasladarse".

Por último, subrayó: "Necesitamos que el gobierno provincial haga un esfuerzo más para continuar con el vacunatorio. Nosotros desde el Municipio estamos dispuestos a hacerlo, poniendo todos los recursos que sean necesarios, como lo hicimos hasta ahora, para seguir cuidando a nuestros vecinos".