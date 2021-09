Unión visita a Gimnasia en un partido determinante para Azconzábal

Unión visitará este lunes a Gimnasia, en La Plata, en un partido donde debe ganar o ganar para confirmar la continuidad del entrenador Juan Manuel Azconzábal. Por su parte, el Lobo buscará el primer triunfo de la era Néstor Gorosito.

El encuentro entre Unión y Gimnasia se disputará en el estadio del bosque platense, correspondiente a la duodécima fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), será a partir de las 13:30 con arbitraje de Diego Abal y transmisión de TNT Sports.

Los dos se ubican en el fondo de la tabla de posiciones, entre los últimos seis equipos del campeonato. Gimnasia arrastra siete fechas sin ganar y Unión llega de recibir dos cachetazos de Vélez y Estudiantes sin anotar goles y con un rendimiento muy bajo.

El presente del Tatengue es más delicado y tiene a Juan Azconzábal en un estado de inestabilidad que puede decantar en su salida en caso de una derrota en el Bosque.

Después de perder con Estudiantes (0-2), el pasado miércoles en Santa Fe, Azconzábal fue abordado por un grupo de hinchas a la salida del estadio y recibió un pedido directo: "Hacenos la gauchada y andate, estás quemando a los pibes" fue el mensaje. Al día siguiente, el plantel se entrenó con custodia y el Vasco se reunió con los tres miembros de la Secretaría Técnica, Roberto Battión, Alejandro Limia y Esteban Amut.

El de este lunes será el partido número 40 del ciclo Azconzábal, que acumula 12 victorias, 13 empates y 14 derrotas (42 por ciento de efectividad).

Gorosito, por su parte, asumió en el club platense hace dos partidos: sufrió una goleada de Godoy Cruz (0-4) en Mendoza y sumó un empate sin goles con Vélez en La Plata. El equipo no gana desde la quinta fecha (1-0 a Atlético Tucumán) y no marca desde la séptima (1-1 vs River). Para cambiar esa realidad, Pipo ensayó una variante no confirmada en el equipo titular: el ingreso de Manuel Insaurralde por Eric Ramírez en la mitad de la cancha.

Unión lleva una ventaja de dos partidos en el historial por torneos de liga de AFA, ya que ganó 18 veces, empató 15 y perdió 16 en 49 encuentros registrados.

Probables formaciones

Gimnasia (La Plata): Rodrigo Rey; Francisco Gerometta, Leonardo Morales, Germán Guiffrey y Matías Melluso; Manuel Insaurralde o Eric Ramírez, Harrinson Mancilla y Brahian Alemán; Luis Rodríguez, Nicolás Contín y Johan Carbonero. DT: Néstor Gorosito.

Unión: Sebastián Moyano; Federico Vera, Franco Calderón, Emanuel Britez, Claudio Corvalán y Lucas Esquivel; Kevin Zenón, Juan C. Portillo o Juan Nardoni y Ezequiel Cañete; Fernando Márquez y Nicolás Cordero. DT: Juan Manuel Azconzábal.

Árbitro: Diego Abal

Estadio: Juan Carmelo Zerrillo (La Plata)

Hora de inicio: 13:30

TV: TNT Sports

Fuente: UNO Santa Fe