Comienza la inscripción para 199 departamentos del Procrear en la ciudad de Santa Fe

Este miércoles se habilitará la inscripción para los departamentos del Procrear II ubicados en el Parque Federal de la ciudad de Santa Fe. Se trata de 199 departamentos a estrenar: 15 corresponden a la primera torre del plan nacional de vivienda y 184 a la segunda que está en construcción. De estos, 38 ya están listos.

El secretario de Hábitat, Urbanismo y Vivienda de la provincia, Amado Zorzón, anunció la apertura de la inscripción y dijo que a media mañana el link estará disponible.

"Ingresan al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. Después, van a un link que es el del Procrear. Y luego entran a Desarrollo Urbanístico. Ahí van a encontrar un nuevo link donde le van a ir pidiendo información o requisitos. Ser argentino o extranjero con residencia permanente. Ser un ciudadano de entre 18 y 64 años. Acreditar un ingreso de 2 a 8 salario mínimo vital y móvil. No estar inhibido financieramente, no estar observado por el Banco Central, no tener convocatoria de acreedores ni quiebras. Entre otros", explicó.

Además, dijo que hay más viviendas en construcción por parte de la Provincia: "En Esmeralda 2 se están construyendo más de 200 viviendas también. Son parte del plan de Demanda Global dentro de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo. La obra se inició y los plazos son aproximadamente de dice meses".

Por consultas, estará disponible el siguiente teléfono: 4815689 de 8 a 13.

Procrear

Procrear tiene distintas líneas. Dentro de los subprogramas, se hizo un sorteo de línea Construcción, Desarrollo Urbanístico y Lote Propio.

Construcción: quienes poseen un terreno y se inscriben y reciben el financiamiento. La inscripción está abierta permanentemente y se hacen cortes. El último fue el 3 de septiembre a las 10 de la mañana y el martes 14 de septiembre el sorteo.

Lote con servicio: aquellos lotes donde el estado ha hecho la infraestructura y se hace el sorteo para quienes aspiran a tener un lote financiado.

Desarrollo urbanístico: complejos como el del Parque Federal.

En la ciudad de Santa Fe, una primera construcción está casi adjudicada. Se está terminando una segunda torre de 184 departamentos y se está iniciando una nueva de 198. Está todo en Procrear y englobado en Casa Propia.

Casa Propia

Se está implementando a nivel nacional. En la provincia de Santa Fe, 4.242 viviendas se construyen y en la ciudad 183 viviendas están en proceso administrativo para llevar adelante en el barrio La Florida.

Fuente: Aire de Santa Fe