Gran triunfo de Juntos por el Cambio en Córdoba: quedó cerca del 50% y coronó a Juez en la interna sobre Negri

Juntos por el Cambio obtuvo este domingo por la noche un importante triunfo en Córdoba sobre el espacio liderado por el gobernador local, Juan Schiaretti, y quedó cerca del 50% de los votos, a la vez que definió a Luis Juez como el vencedor en la interna hacia el Senado.

Con el 99% de las mesas escrutadas, la alianza opositora obtenía 47,80% (866.333 votos) en la categoría de senadores, entre las cuatro listas internas; y 47,55% (862.641 votos) en diputados, también con cuatro opciones. El senador nacional Luis Juez se imponía así para disputar la renovación de su banca frente al radical Mario Negri, mientras que Rodrigo De Loredo también cosechaba un buen triunfo sobre Gustavo Santos.

En segundo lugar quedaba Hacemos por Córdoba, el oficialismo liderado por Schiaretti y que competía con su esposa, Alejandra Vigo, como postulante para ingresar al Senado y Natalia de la Sota encabezando la lista de precandidatos a diputados nacionales: 24,45% (443.658 votos) para Vigo y 24,57% (445.748 votos) para la hija del ex gobernador José Manuel De la Sota.

Lejos, en el tercer puesto quedaba el Frente de Todos, con unos magros 10 puntos: 10,91% (198.027 votos) para Carlos Caserio como precandidato a senador y 10,93% (198.335 votos) para Martín Gill, a diputado.

Antes de que se difundieran los datos oficiales, el coordinador del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara baja salió a reconocer su derrota. "¡Felicito a Luis Juez y la lista Cambiando Juntos por la gran elección! Los cordobeses dieron su mensaje al kirchnerismo de una forma contundente. JxC es la herramienta de la sociedad para frenar el populismo. ¡Ahora vamos unidos a noviembre!", señaló el referente radical. A través de su cuenta de Twitter, agregó: "Seguiré dando todo de mí en Diputados. Cuenten conmigo, como desde el primer día!".

Minutos más tarde, Juez, que busca renovar su banca en la Cámara alta, celebró su victoria y arremetió contra el líder del PRO, Mauricio Macri, que en la recta final de la campaña salió a respaldar públicamente a Negri. "Deberían aprender que a los cordobeses no nos gustan que los porteños nos digan qué tenemos que hacer. Siempre hemos peleado por nuestra autonomía, nuestra independencia. Hemos discutido cómo se armaba una lista y la gente la ordenó. Ahora, todos juntos pensando en lo que viene para el futuro", sostuvo el senador nacional.

En diálogo con La990, el legislador nacional cuestionó a su rival en la interna, Mario Negri, y al ex presidente: "No soy de los que se le cuelga en el cogote a nadie, yo no soy un koala", lanzó. Y añadió: "Le ganamos a la resignación, a la apatía, a los aparatos, a los recursos, a los consultores, a las empresas de marketing político" a las que recurrieron tanto la lista de Negri como el oficialismo de Hacemos por Córdoba.

Más tarde, en declaraciones a la prensa, volvió a marcar la importancia de su triunfo en la interna de Juntos por el Cambio: "Nos animamos a tomar decisiones. Es muy difícil que los cordobeses entiendan que los queremos representar si muchas veces cedemos esa representación a que las cosas las armen de afuera. Los cordobeses fueron los que ordenaron la lista y eso es un salto de calidad". "Hablé con Mario Negri, me dijo que probablemente nos juntemos mañana. Queremos el martes ya tener definida la campaña para el 14 de noviembre", agregó.

"La verdadera campaña la iniciamos mañana. Vamos a ir por ese veintipico por ciento de cordobeses que todavía pueden ir a votar y claramente van a tener en Cambiemos una opción", concluyó. Al respecto, más de 1,1 millón de votantes no concurrieron a sufragar: el nivel de participación alcanzó el 63%.

El triunfo, especialmente por su magnitud, es un duro golpe para Schiaretti, quien no ocultó su cara de fastidio en el escenario del búnker de Hacemos por Córdoba, pese a que afirmó estar "contento". "Agradezco a quienes nos dieron su confianza con su voto. Para nosotros, ese resultado supera las expectativas que teníamos para esta elección. Por eso estamos contentos con este resultado, que nos alienta y tonifica para conseguir la voluntad y el apoyo de más cordobeses el 14 de noviembre", aseguró el gobernador.

El resto de los votos se los repartieron el Frente de Izquierda (4,27% en senadores y 4,31% en diputados); Encuentro Vecinal Córdoba (3,46% y 3,55%); Unión Popular Federal (2,13% y 2,14%); La Libertad Avanza (1,58% y 1,57%); Partido Demócrata (0,72% y 0,72%); Partido Humanista (0,68% y 0,67%); Movimiento Libres del Sur (0,56% y 0,56%); MAS (0,42% y 0,42%); Partido Popular (0,33% y 0,33%); y Concertación FORJA (0,33% y 0,32). Estas últimas seis fuerzas quedaban fuerza de competencia en ambas categorías por no superar el piso del 1,5% que establece la legislación electoral para poder pelear en las generales del 14 de noviembre.

Fuente: Noticias Argentinas