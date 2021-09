Fernando Alí emitió su voto en la escuela San Martín

Fernando Alí, precandidato a concejal de Juntos por el Cambio votó este domingo por la mañana en la escuela San Martín, ubicada en Buenos Aires y 7 de Marzo.

Tras emitir su sufragio en la Mesa 2941, el actual edil que renovar su banca se mostró "feliz por lo realizado en la campaña" e instó a la ciudadanía "que vayan a votar porque nos lo merecemos".

"He sido un profesional del deporte, he estudiado, he gerenciado una SRL por 11 años y actualmente tengo un negocio con mi familia. Al que va a votar le diría que se fije a quién va a hacerlo. Qué piense que estaría haciendo ese candidato, si no estuviese en política", sostuvo.

Alí finaliza su primer período como concejal de nuestra ciudad el 10 de diciembre. En la interna de Juntos por el Cambio compite con las listas encabezadas por José Roura, Miguel Weiss Ackerley y Carlos Salomón.