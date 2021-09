Rumbo al Congreso: Santa Fe tiene una de las PASO con mayor atractivo del país

La provincia de Santa Fe elegirá el próximo domingo a sus listas de representantes en lo que promete ser la elección primaria abierta, simultánea y obligatoria (PASO) más atrapante del país, ya que tanto el gobernante Frente de Todos como las dos coaliciones opositoras, Juntos por el Cambio y el Frente Progresista, dirimirán candidaturas en internas.

Más allá de que el peso demográfico de la provincia de Buenos Aires y la cantidad de bancas que reparte hace que el principal foco de atención nacional durante la jornada electoral esté depositada allí, ya que en ese distrito se dirimirá la próxima correlación de fuerzas del Congreso, Santa Fe tiene el condimento especial de que las principales fuerzas no llegan a las PASO con nóminas de unidad y competirán distintas listas.

La provincia se pone en juego nueve bancas de diputados nacionales y tres de senadores nacionales. Además se eligen legisladores a nivel local, 14 intendentes, 210 concejales, 306 presidentes comunales y 1.214 miembros comunales.

El padrón electoral santafesino tiene registradas a 2.768.525 personas habilitadas para votar, distribuidas en 8.192 mesas. Se espera que los primeros resultados se conozcan a partir de las 21:00, una vez cumplidas tres horas desde el cierre de la votación, aunque las tendencias definitivas estarán disponibles más avanzada la noche.

Interna caliente en el oficialismo

El oficialismo provincial que tiene como líder al gobernador Omar Perotti acordó con Alberto Fernández y Cristina Kirchner la lista Celeste y Blanca del Frente de Todos con el periodista deportivo Marcelo Lewandowski al frente de la boleta de senadores y María de los Ángeles Sacnún (muy cercana a la vicepresidenta) en la fórmula para la Cámara alta.

La ecuación se completa con el Roberto Mirabella, a quien Perotti imagina como su sucesor en la gobernación en 2023, a la cabeza de la boleta de diputados, seguido por Magalí Mastaler y marcos Castelló.

No casualmente el mandatario provincial se puso a sí mismo como primer senador suplente, ya que al no tener reelección en su provincia, intentará dentro de dos años que Mirabella o alguien de su círculo lo suceda en el Poder Ejecutivo y él tener cuatro años asegurados en la Cámara alta.

Desde que el ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, manifestó sus intenciones de jugar en la interna provincial, comenzaron las operaciones para bajarlo. Al principio contaba con el velado apoyo de la Casa de Gobierno, pero luego Alberto Fernández le soltó la mano y "el Chivo" se la jugó al todo o nada, sabiendo que iba a quedar muy debilitado en el Gabinete.

Finalmente, tras denunciar a Perotti de querer emanciparse del Frente de Todos en 2023 con un proyecto personalista al estilo de Juan Schiaretti en Córdoba, "El Chivo" anunció que competiría contra la lista del perottismo como precandidato a senador nacional, acompañado en la fórmula por la vicegobernadora Alejandra Rodenas, paradójicamente enfrentada a su gobernador.

La apuesta no le salió gratis ya que el presidente, privilegiando la diplomacia con la provincia santafesina, le pidió que dejara anticipadamente su cargo como ministro, algo que Rossi no pensaba hacer si no se lo ordenaban.

Dispersión en Juntos por el Cambio

Con cuanto listas diferentes compitiendo entre sí, en Juntos por el Cambio la dispersión es total. En ese espacio intentan disimular la desprolijidad de su oferta electoral aduciendo cierta tradición de competencia en las PASO provinciales, por lo que la interna no es presentada como una fatalidad que conspira contra un resultado favorable.

La lista "Santa Fe Nos Une" tiene el aval y el sello nacional del PRO: es encabezada por Federico Angelini y Amalia Granata como precandidatos a senadores nacionales, y tiene a Luciano Laspina, Gisela Scaglia y Jorge Faurie como precandidatos para la Cámara de Diputados.

La lista "Vamos Juntos" postula al radical José Corral y a Astrid Hummel (PRO) como primero y segunda precandidatos a senadores nacionales; al tiempo que presenta a Roy López Molina, del PRO, como primer precandidato a diputado, seguido por Lucila Lehmann (Coalición Cívica) y a Enrique Paduán (UCR).

Esta lista tiene como referente nacional de apoyo a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. Por su parte, el senador nacional de la UCR Martín Lousteau

apadrina la lista "Evolución" liderada por el radical Maximiliano Pullaro, quien se postula como precandidato a senador nacional acompañado por Carolina Piedrabuena (UCR).

La lista de precandidatos a diputados nacionales tiene al frente a Gabriel Chumpitaz, del PRO, seguido por los radicales Victoria Tejeda y Rodrigo Borla.

Por último se encuentra la lista "Cambiemos con Ganas", que propone a la periodista Carolina Losada y a Dionisio Scarpin (UCR) para el Senado, y al radical Mario Barletta al frente de la boleta en el tramo para la Cámara baja, junto a Germana Figueroa Casas y Germán Pugnaloni.

El Frente Progresista

El Frente Amplio Progresista (ex Frente Progresista Cívico y Social) presenta dos listas. Una de ellas es encabezada por el Partido Socialista, con Clara García como primera precandidata a senadora nacional y Mónica Fein como primera precandidata a diputada nacional.

La otra lista "Preparados para Santa Fe" tiene a Rubén Giustiniani a la cabeza de la boleta de precandidatos a senadores nacionales.

Por otra parte, "Soberanía Popular va con una sola lista que tiene a Mercedes Meier como primera precandidata a senadora nacional y a Carlos del Frade como primer precandidato a diputado nacional.

El Frente de Izquierda Unidad va dividido en dos listas, mientras el Nuevo Mas compite con lista única, al igual que "Unite por la Libertad y la Dignidad".

