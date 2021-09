Alvizo: “Mucha gente ve en nosotros la esperanza de una ciudad distinta”

Por Santotomealdia

Para Rodrigo Alvizo, las PASO del próximo domingo serán la sexta ocasión en la que participe como candidato (a concejal o intendente) en nuestra ciudad. Con 36 años recién cumplidos, ya no es el joven que encabezó por primera vez una lista en el 2013, ni el que logró acceder a una banca en el Concejo Municipal en el 2017. Los años le dieron experiencia, conocimiento de la ciudad y, lo más importante según el mismo destaca, “las vivencias que se obtienen al estar cerca de los vecinos todo el tiempo y no solo cuando llega el momento de una campaña electoral”.

En cada una de las cuatro elecciones que transcurrieron desde aquella primera participación en 2013, el espacio político que Alvizo representa tuvo un crecimiento significativo; y hace dos años estuvo muy cerca de llegar a la intendencia, luego de derrotar en las PASO a Juan Manuel Pusineri, hoy ministro del Gobierno Provincial. Con esos antecedentes, el Tata -como prefiere que lo llamen, en cualquier ámbito- se transformó en el referente indiscutido del Frente de Todos en Santo Tomé: entre otros sectores, en la lista que encabeza están representadas la agrupación del histórico Ángel Piaggio y la de Rosana Zamora, quien es la segunda precandidata.

Nuevo periodo

El desafío para este 2021 no es menor: renovar su banca como concejal, en el marco de una elección inédita, en el medio de la pandemia. En la charla con Santotomedlia, el concejal del PJ. “Sabemos que es un momento muy especial, la gente está mal después de un año y medio muy duro. Hay mucha gente que la pasó mal, mucha gente que cerró su negocio o perdió su trabajo, por eso es una campaña difícil”.

“En muchos casos nos encontramos con gente decepcionada, pero nosotros no somos paracaidistas, no venimos de un día para el otro a hacer política; nosotros nunca dejamos de recorrer los barrios, de estar en la ciudad… y a eso la gente lo sabe y creemos que lo valora, independientemente de que estemos o no de acuerdo en la manera de pensar”, agregó, en el mismo sentido.

-¿Cómo ve encontró a los santotomesinos en esta campaña electoral?

-Estamos muy contentos con la campaña realizada y por el recibimiento que tuvimos por parte de los vecinos y vecinas de Santo Tomé. Nosotros nunca dejamos de recorrer los barrios. En un contexto de tanto dolor y angustia por culpa de la pandemia, que se venga a hacer política como paracaidista es complicado. Desde nuestro lugar hemos aportado distintas alternativas y herramientas para poder pasar la pandemia de la mejor manera. De alguna manera, representamos a un gobierno provincial y un gobierno nacional que han estado presentes. Y la gente ve en nosotros la esperanza de una ciudad distinta, una alternativa de algo mejor, sabemos que hay mucha tristeza y malestar con la actual gestión municipal por los servicios públicos, el agua, la recolección de residuos. Esta elección es muy importante para, marcar un punto de inflexión de cara al año 2023.

-¿Cuáles son las principales propuestas que presentaron y que piden los vecinos?

Hay dos temas importantes, más allá de estructurales: los servicios y el agua. La calidad del agua, el acceso al agua potable, las cloacas, la recolección de residuos, la luminaria, la falta de poda, la falta de mantenimiento de las calles. Es preocupante que cuando los municipios están pensando a nivel general en hacerse cargo de otras cosas importantes, en Santo Tomé ni siquiera estamos garantizando el alumbrado, el barrido y la limpieza. El gobierno local debería hacerse cargo del transporte público, la educación, la salud pública y la seguridad, pero ni siquiera puede garantizar los servicios.

Por otra parte, siempre hablamos de la seguridad, en las reuniones que tenemos. Creemos que la inseguridad es un tema que tiene solución en el mediano y largo plazo, porque tiene que ver con mayor presencia del Estado en contención social, educación, pero en el mientras tanto hay que hacer algo. Los gobiernos locales tienen mucho para aportar. Por un lado, garantizar los servicios básicos como la iluminación, la transitabilidad, la poda y el desmalezado, para que sea una ciudad que brinde condiciones de seguridad, y por otro la generación de políticas públicas para paliar la situación. En ese sentido, hemos presentado un proyecto de alarmas comunitarias, que es básicamente organizar lo que ya hacen vecinos y vecinas a través de grupos de Whatsapp. Es darle un marco regulatorio y que la municipalidad tenga injerencia en las iniciativas que ya llevan adelante los vecinos. También presentamos hace tres años el observatorio de seguridad ciudadana, que es importante para generar datos y tener información de dónde se cometen los delitos, bajo que modalidad y a qué hora. A partir de allí, usar esos datos para prevenir los delitos. Sabemos que se están haciendo erogaciones importantes en otros espacios. La declaración en emergencia en seguridad en Santo Tomé le permitiría al ejecutivo redistribuir este dinero o asignar partidas en seguridad que hoy se utilizan en otras áreas que no son prioritarias.

-¿Qué se pone en juego en las PASO dentro del Justicialismo a nivel local?

-Estamos acostumbrados a tener internas en el Partido Justicialista, desde que se implementó este sistema electoral, siempre fuimos a las PASO. Es lógico que los compañeros y las compañeras quieran ser protagonistas. En este caso, tenemos respeto por las listas que participan. Además, como secretario general del Partido Justicialista, agradezco que hayan participado por adentro del partido. Entendemos que lo importante es el 14 de noviembre donde se pone en juego un modelo de ciudad y un proyecto político.