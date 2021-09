Rafael Delgado sufrió la rotura del menisco externo de la rodilla

Si bien el club aún no brindó ningún informe oficial, en las últimas horas se conoció que el defensor de Colón sabalero Rafael Delgado está lesionado. Y el diágnostico es rotura del menisco externo de su rodilla. Sin embargo, lo que llamó la atención es que tal lesión habría sido previa al encuentro ante Newell's. De hecho, el futbolista completó los 90' ante el elenco rosarino.

Sucede que al no sentir dolor, Delgado quiso ser de la partida y por ello no tuvo inconvenientes ni molestias a lo largo de todo el encuentro. No obstante, la postura del cuerpo médico es evaluarlo en estos días y luego definir si debe o no ser intervenido quirúrgicamente. El jugador haría una interconsulta en Rosario.

Habitualmente cuando se dan este tipo de lesiones, se realiza una artroscopía que demanda una rápida recuperación. Por lo cual, se analizará si es conveniente operarlo ahora o si la intervención puede realizarse más adelante. De allí que su presencia ante Arsenal esté en duda, previa evaluación médica.

Recordemos que en este campeonato, Delgado sufrió un desgarro en el isquiotibial de su pierna izquierda que lo marginó de los partidos ante Gimnasia, Aldosivi y Sarmiento. Y retornó para jugar el segundo tiempo frente a Independiente.

Con información de UNO Santa Fe