El máximo goleador histórico de Colón, Esteban Fuertes estuvo en la costanera santotomesina junto al precandidato a concejal, Fernando ‘Turco’ Alí y en ese marco expresó: "Voto en Santo Tomé y sin dudas lo hago por el 'Turco' Alí".

Este último domingo el 'Bichi' sorprendió a un importante cúmulo de santotomesinos que, como es ya de costumbre, disfrutan pasar las tardes de domingo en la Costanera de nuestra ciudad. Allí se reunió con Alí, siendo el motivo del encuentro brindar juntos su apoyo a Ana Belén, una niña de nuestra ciudad que padece cáncer y necesita del apoyo de todos para poder costear su tratamiento.

“El 'Turco' es una persona de gran corazón. Siempre me convoca para que demos una mano juntos desde el lugar que podemos. Hoy es Ana Belén, pero siempre vamos a estar para ayudar a quién nos necesite. Lamentablemente mi trabajo me obliga a estar más tiempo afuera del que me gustaría, pero siempre es una alegría estar acá”, recalcó el ex jugador.

Seguidamente ambos recorrieron el Club El Julepe y la feria de emprendedores que habitualmente se instala sobre calle Gómez Cello, en donde se encontraron con una cálida recibida por quienes advertían la presencia de los máximos goleadores de Colón y Unión.

En tanto, Alí destacó: “Conversamos con el Bichi sobre la importancia que tienen los clubes en nuestra ciudad. De la charla también participó Bruno Securo, que integra nuestra lista de concejales y es el Presidente de Club Alianza, un ejemplo que debemos intentar replicar en toda la ciudad".

Finalmente, tras ser consultado sobre las próximas elecciones, el 'Bichi' Fuertes fue contundente: “Voto acá, en Santo Tomé y sin dudas lo hago por el ‘Turco’. Conozco de primera mano todo lo que se mueve y preocupa por esta ciudad. Le pido a los santotomesinos que lo acompañen, que es una persona con un gran compromiso por esta ciudad”.