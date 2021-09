En Santa Fe el 80% de los internados en terapia por Covid-19 no está vacunado

El coronavirus está dando un respiro a la Argentina que atraviesa el final de la segunda ola de la pandemia. En este contexto, Santa Fe registra niveles muy bajos de contagios y de ocupación de camas críticas. En el sector público, la ocupación total de internados en terapia es del 60% (cuando se llega a un 80% se considera una señal de alarma) y solo el 25% corresponde a pacientes con Covid-19.

Entre hospitales y sanatorios había hasta este viernes 175 internados con coronavirus en terapia y 267 en salas generales, en todo el territorio provincial. Según informó Rodrigo Mediavilla, director del Tercer Nivel de Salud provincial, quien se encarga de coordinar la tarea de los hospitales, se trata de pacientes de mediana edad, la mayoría con comorbilidades (obesidad, diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares o respiratorios crónicos), que casi en su totalidad no están vacunados. El 80% no tiene ninguna dosis de vacunas contra el Covid-19. De los restantes, el 19% tiene una dosis y solo un 1% ambas.

La efectividad de las vacunas a la hora de minimizar el impacto del Covid-19 en el organismo es clara. Si bien hay casos en los que aún con esquema completo la situación puede ser grave e incluso llevar a la muerte, se trata de situaciones poco frecuentes, como muestran los números.

Las causas por las que ese 80% de personas con Covid-19 que está en estado crítico en terapia no se vacunó, están siendo analizadas por los equipos de Salud, pero entre los pacientes que pudieron manifestarlo (ellos o sus familiares) no son pocos los que han admitido que habían optado por no vacunarse por temor o desconfianza a una vacuna nueva. De allí que las autoridades insistan con fuerza en la necesidad de vacunarse más allá de que la vacuna contra el Covid-19 no forma parte del calendario obligatorio.

Hay otros que pudieron haber tenido algún tipo de dificultad para registrarse y un grupo más sobre el que no se conocen los motivos por los que no tienen aplicadas ni siquiera las primeras dosis.

La resistencia a la vacunación genera cierta preocupación en Salud aun cuando la campaña marcha “muy bien”, según indican desde la cartera sanitaria, y el nivel de adhesión en Santa Fe es el más alto del país: el 90% de los mayores de 18 se registraron y ya fueron colocadas en la provincia 3.611.389 dosis (2.324.748 primeras dosis y 1.286.641 segundas dosis). La población objetivo estimada es de 2.616.765 personas, por lo que falta muy poco para que se alcance la totalidad con al menos una dosis.

Además se colocaron 28 mil primeras dosis a chicos de entre 12 y 17 años con factores de riesgo (esta semana ya comenzó la colocación de las segundas dosis para este grupo).

Los que no se anotaron por decisión propia forman parte de un grupo pequeño, pero que puede ver complicada su situación de salud personal y además contagiar a otros: “A nivel personal, considero que no hacerlo es un acto irresponsable”, enfatizó Mediavilla.

Actividad en hospitales

“Si bien estamos tranquilos en cuanto al Covid-19, en este momento las consultas e intervenciones no Covid están a pleno”, señaló Mediavilla. Es que la idea es ganar tiempo hasta que llegue la tercera ola. “Es un momento adecuado para realizar lo que se fue postergando durante los momentos calientes del coronavirus, por eso — dijo el funcionario— los equipos de salud no descansan. Si antes de la pandemia se operaban 5 hernias en una jornada, ahora se operan 10 porque sabemos que la nueva oleada de contagios (provocada seguramente por Delta) va a llegar”.

Será “a fines de septiembre, en octubre o un poco más adelante, pero va a llegar”, enfatizó el médico. Y valoró la labor de los trabajadores de todas las áreas sanitarias: “Siguen a full con un alto estrés porque es como venir de la posguerra. Todos y cada uno, las mucamas, los generalistas, los neurocirujanos han hecho y siguen haciendo una tarea impresionante”, destacó, además de brindar un reconocimiento especial al equipo de inmunizaciones.