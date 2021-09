Argentina sumó dos nuevas medallas en los Juegos Paralímpicos de Tokio

En el décimo día de competencia, la cosecha Argentina no se detuvo. El nadador Matías De Andrade logró conquistar la medalla de plata esta madrugada al finalizar en el segundo lugar en la final de los 100 metros espalda S6 de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

El marplatense se subió al segundo lugar del podio producto de un tiempo de 1:15.40, detrás del chino Jia Hongguan, de 33 años, quien lideró la carrera con una marca de 1:12.72. La de bronce fue para el croata Dino Sinovčić, quien quedó a sólo 34 centésimas del atleta albiceleste. Realizó un tiempo de 1:15.74.

Shiki, como es apodado, hizo historia en su tercera participación en los Juegos Paralímpicos, ya que antes había finalizado 7° en Río 2016 (1:16.43) y 12° en Londres 2012 (1:16.74). Vale destacar que en esas oportunidades corrió en la categoría S7 de 100 m espalda.

Este logro se suma a otros interesantes registros dentro de su laureado palmarés. Antes cosechó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, el segundo puesto en el Campeonato Mundial de 2017 en la Ciudad de México (1:15.39, en los 100 m espalda S7) y el tercer lugar en el Campeonato Mundial de Londres 2019 (1:16.91, en los 100 m espalda S6).

De Andrade (su pierna derecha fue amputada por encima de la rodilla después de nacer producto de una agenesia), que compite para el Club Atlético Independiente, comenzó a nadar a los cinco años y su primera competencia fue en 2004, en Córdoba. Vale destacar que la categoría S6 contempla a los nadadores que tienen una coordinación moderadamente limitada en un lado del cuerpo, muy limitada en la parte inferior del torso y las piernas, nadadores de baja estatura o que presentan la ausencia de extremidades.

Matías, antes de esta carrera, hizo su debut en territorio nipón el pasado domingo, cuando finalizó en el séptimo lugar en la segunda serie de los 50 metros estilo mariposa de la case S6 con un tiempo de 35.77

Esta fue la sexta medalla para la delegación argentina en Tokio. Antonella Ruiz Díaz, que fue tercera en la final del lanzamiento de bala F41 con un registro de 9.50 metros, el mejor de su vida deportiva. Acto seguido, Yanina Martínez ganó el bronce en la final de los 200 metros T36 (30.96). Brian Impellizzeri, que también gracias a la marca top de su carrera, fue plata en el salto en largo T37 (6.44m). Otro oriundo de Rosario, Pipo Carlomagno, obtuvo el segundo lugar en la final de los 100 metros espalda S7 de natación con tiempo de 1:08.83. Hernán Urra, con el mejor registro de su carrera, consiguió la medalla de plata en lanzamiento de bala categoría F35 con un lanzamiento de 15.90 metros.

Bronce en taekwondo

La séptima medalla para Argentina en los Juegos Paralímpicos de Tokio llegó de una manera épica. Juan Samorano conquistó la medalla de bronce en la categoría K44 75 kg en taekwondo con una patada en el último segundo ante el kazajo Nurlan Dombayev, dos veces campeón del mundo (Antalya 2019 y Londres 2017) y tercer mejor preclasificado.

“Estoy muy emocionado, contento. Vinimos a buscar los mejores resultados, siempre que salgo a la cancha salgo a ganar. No se me dio la de oro, que es lo que venía a buscar, pero conseguí la de bronce, que refleja un muy buen trabajo que hicimos. Recibí mucho cariño y amor de mucha gente, de todo el país. Estoy muy emocionado, contento. Tengo que agradecerle a muchas personas. Quería hacer historia y con esta medalla lo hice”, explicó el oriundo de Merlo en diálogo con DeporTV.

El atleta albiceleste, que llegó a este torneo luego de quedarse con la presea de oro en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019, perdió su antebrazo derecho después de estar involucrado en un accidente de tráfico en 2007. “No hay que ser ignorantes. Hay que darle la posibilidad a las personas. Después del accidente pensé que el mundo se me acababa, hasta que encontré el deporte. El deporte me ayudó mucho, me dio esta posibilidad enorme de estar en un Juego Paralímpico. Somos personas, seres humanos, nos merecemos el mismo respeto que ellos”, solicitó.

Samorano, que tras vencer al ucraniano Anton Camisetas sucumbió contra Dombayev, logró tomarse revancha en el definitivo combate que protagonizó en el Makuhari Messe Hall B. Luego de quedar libre en los cuartos de final del repechaje, en semifinales venció 42-22 al local Shunsuke Kudo.

“Lo viví como una pesadilla. En la segunda pelea me sacó él. Luego me enteré que fue campeón mundial. Me ganó por punto de oro. Hablé con mi entrenador y nos dijimos que esta vez no nos ganaba, que si nos equivocábamos era una vez, no dos. Sabíamos que era la última pelea, que era la medalla o irnos sin nadas. Le había prometido a mi viejo una medalla, y por suerte se la puedo llevar”, expresó con extrema felicidad.

El kazajo comenzó arriba al quedarse con el primer round (5-4) y el segundo (7-3). Sin embargo, el argentino no se dio por perdido y con una enorme remontada se quedó con el tercer round con un 6-0 agónico que le permitió llegar a la presea de bronce. “Es una medalla importante, por la que trabajé mucho”, concluyó.

