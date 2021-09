“Maldita burocracia”: el reclamo de una santotomesina que padece cáncer y no logra tener cobertura para su tratamiento

Por Santotomealdia

Ana Belén Botta es santotomesina, tiene 28 años, está enferma de cáncer y decidió contar su padecimiento a través de las redes sociales. Según explica en uno de los videos más recientes que publicó, hace 10 años le diagnosticaron cáncer de huesos, enfermedad que nació “a partir de una mala praxis”.

En diálogo con Santotomealdia, Ana explicó: “Yo tengo 28 años, a los 11 tuve un accidente y me quedaron secuelas en la rodilla. A los 14 años, luego de muchos estudios, en una tomografía salió el primer quiste y me dijeron que no era nada, que me quedara tranquila. Desde ahí, cuatro años después, al quiste se hizo tumor, se me fracturó el fémur y me diagnosticaron el cáncer de huesos, cuando ya tenía 18 años”.

Más allá del problema que representa la enfermedad, la gran preocupación de Ana es que no logra acceder a ninguna cobertura social para los diferentes tratamientos que tiene que afrontar. Además, tampoco puede atenderse sin costo en un hospital público, por cuestiones burocráticas.

“Tenemos que abonar todas las consultas y los estudios y la medicación, además de los viajes a Buenos aires, hotel y comida. Son aproximadamente 200 mil pesos por mes de gastos, mi mamá vende comida, hace de todo, pero se hace insostenible", lamentó.

Mirá el video completo y conocé su historia: