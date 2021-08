Unión venció a Argentinos y sumó su segunda victoria consecutiva

Unión tenía la chance de hacerse fuerte otra vez en el 15 de Abril ante Argentinos Juniors y no lo dejó pasar, ya que se impuso por 1-0, con gol de Cordero. El partido completó la 9ª jornada de la Liga Profesional y fue arbitrado por Néstor Pitana.

No podía ser mejor el comienzo del Tatengue, ya que a los 4 minutos ganaba el partido con la buena ejecución desde el punto del penal de Nicolás Cordero. La acción llegó luego de una pelota recuperada por Marco Borgnino, quien aprovechó una mala salida de Argentinos y fue derribado dentro del área. Néstor Pitana no dudó y decretó la pena máxima, que fue concretada por Cordero de pierna derecha engañando al arquero Cháves, que eligió el otro palo.

No había pasado nada frente a los arcos pero el local ya ganaba 1 a 0 usufructuando ese error en la salida del Bicho. Con la desventaja el equipo de La Paternal presionó y fue a buscar el empate. En primer término, probó con un remate de Lucas Villalba de media distancia que se fue cerca del caño izquierdo del arco defendido por Sebastián Moyano. Y minutos más tarde, también tuvo la chance de empatar pero el cabezazo de Nicolás Reniero dentro del área se fue por encima del horizontal.

El equipo visitante intentaba con algunos disparos desde afuera del área, ya que no lograba quebrar la línea rojiblanca. Manejaba la pelota y el Tate apostaba a la contra, ya que le costaba tener la pelota y progresar con balón dominado. A esa altura el resultado parcial era injusto, ya que Unión de ninguna manera había hecho méritos como para ir ganando. En todo caso, su virtud fue aprovechar el error de Argentinos y capitalizarlo con el tanto de Cordero.

El primer tiempo se consumió con Argentinos monopolizando el balón, tocando de un lado a otro pero sin encontrar profundidad. Unión se cerró bien atrás y estuvo atento en las coberturas pero fundamentalmente eficaz en el bloque defensivo con los tres marcadores centrales. Así las cosas, sin casi atacar y jugándose el partido en campo propio, aprovechó el error de Elías Gómez y la virtud de Bognino para generar el penal que Cordero cambió por gol.

Unión se dedicó a conservar esa ventaja inicial y fue superado por el Bicho en lo que refiere a tenencia y dominio del juego, pero también habrá que decir que Moyano no atajó ningún remate, ya que el visitante probó con algunos disparos desviados y un cabezazo por encima del horizontal.

El complemento

El segundo tiempo comenzó con la misma tónica: Argentinos con la pelota y Unión esperando. Azconzabal movió el banco e hizo ingresar a Enzo Roldán y Bruno Pittón para darle mayor contención a la zona media. Sector que en el primer tiempo domino a voluntad el Bicho y por ese motivo busco reforzar el mediocampo. A los 9', Argentinos tuvo la chance más clara con un remate de Elías Gómez dentro del área, que Moyano alcanzó a tapar y en el rebote Reniero casi convierte pero un defensor de Unión se interpuso para enviar el balón al córner.

A los 18', Unión tuvo una chance inmejorable para comenzar a definir el partido de un córner a favor de Argentinos: en la contra picó solo Enzo Roldán y con opción de asistir a Cordero pero se demoró ingresando al área, no remató ni asistió y terminó perdiendo el balón. Un error imperdonable del volante rojiblanco. Argentinos pudo llegar al empate a los 29' con un cabezazo de Reniero, pero el balón terminó rebotando en Corvalán y se fue al córner.

En el final hubo una chance para cada uno: un remate de Cabrera que se desvió en un jugador de Unión y se fue al córner; y en el final Mauro Pittón remató casi desde mitad de cancha superando al arquero pero Gomez en la línea sacó el balón al tiro de esquina. Unión logro una victoria importantísima para acomodarse en la tabla con 12 puntos y lograr por primera vez en el torneo dos triunfos consecutivos. Luego se analizara el juego pero lo fundamental fueron los tres puntos y volver a mantener el cero en el arco.

El Tate hizo gol temprano y se dedicó a aguantar con un buen trabajo defensivo. El bloque defensivo respondió y eso hizo que Argentinos no encontrara los espacios; tuvo la pelota durante todo el partido pero no encontró los resquicios como para vencer la resistencia de Moyano. Esta vez el equipo fue más astuto, no regaló nada, peleó cada pelota y aguantó a pie firme para ganarle a un buen equipo como Argentinos y para mirar el futuro con mayor optimismo.

Formaciones

Unión: Sebastián Moyano; Franco Calderón, Emmanuel Britez y Claudio Corvalán; Federico Vera, Juan Nardoni, Ezequiel Cañete y Lucas Esquivel; Marco Borgnino y Kevin Zenon; y Nicolás Cordero. DT: Juan Manuel Azconzábal.

Argentinos Juniors: Lucas Chaves; Kevin Mac Allister, Miguel Torren y Lucas Villalba; Javier Cabrera, Franco Moyano, Gabriel Carabajal y Elías Gómez; Jonatan Gómez y Gabriel Florentín; Nicolás Reniero. DT: Gabriel Milito.

Gol: PT 3' Nicolás Cordero, de penal (U).

Árbitro: Néstor Pitana

Estadio: 15 de Abril

Torneo: Liga Profesional

Fuente: UNO Santa Fe