Carlos Suárez: “Queremos potenciar el comercio y reparar el daño que la pandemia dejó”

El concejal y candidato en Juntos por el Cambio Carlos Suárez, ingresó un proyecto de ordenanza que crea Fondo de Fortalecimiento y Reactivación del Sector Comercial. “El objetivo de esta iniciativa es asistir con un aporte no reintegrable del 50% del costo del alquiler, a quienes quieran abrir un local y -de esta forma- llegar en 6 meses a más de 800 nuevos locales comerciales”, afirmó el edil.



En la misma línea, Carlos Suárez sostuvo: “Queremos seguir cerca de este sector para ayudarlos a reparar el daño que la mala gestión de la pandemia les dejó y que salgan adelante. Por eso, escuchando sus necesidades y dificultades, elaboramos este proyecto de ordenanza que presentamos hoy”.



Detalles

En el texto de la iniciativa se indica que los objetivos de este Fondo de Fortalecimiento y Reactivación del Sector Comercial son: promover la instalación de nuevos locales comerciales en la ciudad, difundir los locales disponibles en las distintas avenidas y barrios, otorgar aportes no reintegrables que apuntalen la reactivación del sector, y trabajar en el alquiler equilibrado de inmuebles destinados al comercio.



Por otra parte, se establece en el proyecto de ordenanza que los beneficios serán por un lapso de tres meses, y el aporte será el equivalente al 50% del total de alquiler mensual, siempre que el mismo no supere los 40 mil pesos mensuales. Asimismo, quienes quieran acceder a estos beneficios deberán inscribirse a través de la web del municipio y el Ejecutivo deberá establecer los requisitos necesarios.



En la normativa queda estipulado que no pueden obtener este aporte quienes sean empleados municipales, como así tampoco quienes desarrollen comercio mayorista, financieras o prestamistas y casinos y bingos.



“Esta iniciativa no es onerosa para la Municipalidad, porque representa un impacto del 0.17% en el presupuesto total o casi un 1% de lo que se recauda DReI. Es decir que del mismo Derecho que pagan los comerciantes se podría generar este Fondo, para abrir nuevos comercios”, afirmó Carlos Suárez.