Un joven de 21 años recibió un disparo en la cabeza, pero está fuera de peligro

En la madrugada de este martes, un joven de 21 años recibió un disparo en la cabeza, en circunstancias poco claras.

Según la información brindada por personal policial, no hay datos acerca del lugar en el que ocurrió el hecho, ni quienes serían el o los autores del ataque. El hombre llegó al SAMCo en un vehículo particular y manifestó que le quisieron robar, pero luego en el Cullen afirmó que no recordaba nada de lo sucedido.

Actualmente, el joven se encuentra internado en observación en el mencionado nosocomio de la capital provincial.