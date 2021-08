En Santa Fe, los empleados públicos no vacunados "no pueden negarse a volver al trabajo"

Es inminente el decreto provincial que estipule la normativa para el regreso a la presencialidad de los empleados públicos que aún no han regresado a su puesto de trabajo. Las medidas para convocar a los trabajadores estatales a trabajar presencialmente se anunciarán "con los mismos parámetros que Nación", según lo afirmó el ministro de Trabajo provincial, Juan Manuel Pusineri.

Estos parámetros están enumerados en la Resolución 91/2021, comunicada por Jefatura de Gabinete de Nación el pasado 13 de agosto. En el documento se establece que luego de 14 días de la vacunación con la primera dosis contra el Covid el empleado público estará habilitado de ser convocado para retornar al trabajo presencial por la administración pública.

En ese sentido, el ministro Pusineri aseguró: "A día de hoy en la administración central tenemos alrededor de un 70% de los empleados trabajando, un grupo trabaja presencialmente y otro grupo haciendo teletrabajo. Hay distintas situaciones con la gente mayor de 60 años, grupos de riesgo, sumado a que algunos ya volvieron". Aproximadamente, son 30.000 los empleados públicos en la administración pública provincial.

A la actualidad, los ministerios provinciales que ya sumaron presencialidad en sus actividades son las carteras de Gobierno, Seguridad y Salud en mayor medida. En función de esto, "se va a publicar el decreto provincial con los mismos parámetros que Nación para que cada uno de los ministerios empiece a convocar a sus empleados si es que no lo hizo", según lo afirmó el titular de Trabajo.

Sobre los "no vacunados"

Una de las cuestiones que generó revuelo en el último tiempo estuvo ligada a la falta de disposiciones en cuanto a como proceder ante los empleados que por voluntad propia eligieron no vacunarse. En el caso del sector público santafesino, Pusineri subrayó: "Yo creo que la cuestión va a pasar por lo que traiga el decreto nacional, en el sentido de que el hecho de que no estén vacunados no impide que el empleado trabaje".

"No pueden negarse a volver al trabajo porque van a entrar en falta. Para negarse a volver al trabajo tiene que haber una razón o justificación válida", sostuvo en referencia a ómo se procede ante los empleados que decidan no presentarse al puesto presencial por no estar vacunados.

"No estamos registrando muchos empleados públicos que no estén vacunados. En la administración pública prácticamente no tenemos situaciones de no vacunación. Podrá haber alguno que otro caso, pero en general se han vacunado", continuó.

Avanzar en la presencialidad en escuelas

Frente a las nuevas medidas ante la buena evolución de los indicadores epidemiológicos, Pusineri puso el foco en las clases presenciales: "Todo lo que se pueda avanzar en la presencialidad en las escuelas se va a avanzar".

Además, se hizo eco de lo anunciado por el gobernador respecto a la ampliación de las reuniones sociales en hogares, concluyendo con que "hay varios pedidos de distinta naturaleza pero no hay definiciones" con respecto a las medidas de convivencia que regirán a partir de este viernes.

Fuente: UNO Santa Fe