Carlos Suárez: "Tenemos que pensar la noche y la diversión post pandemia en la ciudad"

El actual concejal y candidato en Juntos por el Cambio Carlos Suárez presentó un proyecto de decreto para que se convoque a un Foro de Participación Ciudadana, que analice con diferentes actores la noche y la diversión en la ciudad. “Durante lo peor de la pandemia estuvimos cerca de todos estos sectores que aún hoy les cuesta desarrollar su actividad: boliches, salones de eventos, disc jockey, bares, empresas de catering, etc. Estos días volvimos a juntarnos con ellos y nos queda en claro que hay una necesidad urgente de discutir la noche post pandemia, y analizar si los formatos de diversión seguirán siendo los mismos”, indicó.

En este sentido, el edil afirmó que, si los formatos nuevos de diversión nocturna están relacionados a los bares de Boulevard y barrio Candioti, se deberá analizar si los que están habilitados soportarán la cantidad de gente que va a volver a disfrutar la noche llegada la normalidad. “También se debe repensar la zona de boliches, si es necesario incrementar la infraestructura o destinar infraestructura distinta en ese lugar para otros usos que puedan convivir con los boliches. Esto además debe ir acompañado del apoyo del Estado para incentivar la inversión en la ciudad, en este sentido”, sostuvo el candidato a concejal de Juntos por el Cambio.

La iniciativa fue presentada ante representantes de distintos sectores, en la zona de boliches ubicada al costado de la ruta 168. En la oportunidad, además de la segunda candidata a concejal de la lista “Lo que importa”, Florencia Maresca; estuvieron presentes Jorge Reinoso, propietario de La Pirámide; Damián Simón de Say No More; José Brusa de Complejo Bonito; y Marcelo Masilla y Florencia Ruíz López Ruiz de la Asociación Solo Fiestas y Eventos Santa Fe.

Detalles

El proyecto de decreto presentado por el concejal y candidato en Juntos por el Cambio, Carlos Suárez, propone la convocatoria a un Foro de Participación Ciudadana para abordar la diversión y convivencia nocturna post pandemia. Para ello, el presidente del Concejo Municipal deberá fijar día, horario y modalidad de los encuentros.

Por otra parte, la iniciativa presentada por el legislador establece un temario tentativo que abarque el funcionamiento de los locales bailables, considerando horarios y aforo; como así también de bares, restaurantes y salones de fiestas. También se establece como tema de análisis la eximición de tributos municipales a aquellos sectores que estuvieran impedidos de funcionar y retomen la actividad nocturna.

“Otra de las cuestiones que debemos discutir es cuál es el espacio que eligen los jóvenes menores de edad para divertirse y estudiar la posibilidad de habilitar locales bailables exclusivos para ellos”, agregó Carlos Suárez. En este sentido, señaló que es importante instrumentar operativos especiales de control para evitar todo tipo de evento masivo “clandestino”.