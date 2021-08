Abrieron la convocatoria para el ingreso de Bomberos Zapadores

El gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Seguridad, lanza una convocatoria para el ingreso de 100 nuevos suboficiales que formarán parte de la Dirección General de Bomberos, de la Policía de Santa Fe. Es requisito principal que los postulantes tengan entre 18 y 31 años y que residan en los Departamentos La Capital, Rosario, Castellanos, San Lorenzo y Vera.

Al respecto, el ministro de Seguridad Jorge Lagna remarcó que “desde el año 2015 que no se da un ingreso abierto al público de esta magnitud, esto hizo que el 40% del plantel de Bomberos Zapadores desapareciera por antigüedad o retiros del personal. En el año 2019 hubo un ingreso a Bomberos, pero era específicamente para Bomberos Voluntarios, con experiencia en la materia. Por eso ayer, firmé la resolución para el concurso de ingreso de 100 nuevos bomberos para suplir ese 40%”.

“Además, -continuó Lagna- el gobernador me aprobó un presupuesto para la compra de equipamiento para Bomberos por 1.500 millones de pesos, ya que hoy cualquier traje o equipamiento está en dólares. También estamos en un proceso licitatorio para la adquisición de 9 autobombas 0 km y 2 minibuses, esto es un hecho histórico en la provincia”.

“Es muy importante que aquellos que quieran formar parte del Cuerpo de Bomberos se anote porque necesitamos jóvenes capacitados, con vocación y espíritu de ayuda y trabajo. En el mes de mayo inauguramos en Murphy la tercera escuela de formación de la policía, las otras dos se encuentran en Rosario y Santa Fe y próximamente lo haremos en Rafaela y Reconquista; ese es el impulso que le estamos dando a aquellos que quieren formar parte de la seguridad pública de la provincia en todas sus carreras y sabemos que el escalafón de Bomberos tiene una convocatoria especial que se necesitan en todas las localidades por más chicas o grandes que sean, les pedimos a aquellos interesados que estén atentos a la convocatoria”, remarcó el ministro.



Convocatoria



El Ministerio de Seguridad convoca a postulantes que quieran formar parte de la Policía de la Provincia de Santa Fe, como Suboficiales de Policía en el Escalafón Técnico, Subescalafón Bombero. La inscripción comenzará el 6 de septiembre y seguirá hasta el 6 de octubre.

Ingresarán 100 aspirantes y serán distribuidas de la siguiente manera: 30 en el departamento La Capital, 40 en Rosario, 15 en Castellano, 10 en San Lorenzo y 5 en Vera.

En esta oportunidad, la convocatoria será para postulantes de 18 a 31 años que residan en dichos departamentos. Aquellos interesados, una vez inscriptos, y que cumplimenten con los requisitos, deberán transitar un proceso de selección que se publicará en la página web del Instituto de Seguridad Pública. Luego, se los habilitará a la realización de un curso específico a dictarse en dicha institución.



Requisitos para la inscripción:

A. Ser argentino, nativo o por opción.

B. Tener entre 18 y 31 años de edad a la fecha de inscripción.

C. Poseer título secundario o polimodal completo (excluyente sin adeudar materias a la fecha de la incorporación) el mismo deberá estar registrado por el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe.

D. Ser residente en los departamentos de La Capital, Rosario, Castellanos, San Lorenzo y Vera. (Excluyente).

E. Poseer condiciones de salud y aptitudes psicofísicas compatibles con el desempeño de las funciones correspondientes al Escalafón Técnico - Subescalafón Bombero de la Policía de la Provincia de Santa Fe.

F. No haber sido condenado por la justicia nacional o provincial, por delitos o contravenciones, haya o no cumplido la pena impuesta.

G No encontrarse procesado por la justicia nacional o provincial, hasta que obtenga sobreseimiento definitivo o absolución con aclaración cuando la ley lo contemple, que el proceso no afecte su buen nombre y honor.

H. No ser empleado de la administración pública nacional, provincial, municipal y/o comunal.

I. No haber sido destituido, cesanteado o exonerado de la administración pública nacional, provincial, municipal y/o comunal.

J. Presentar la documentación necesaria en forma y plazo que se establezca



Para mayor información consultar en www.santafe.gov.ar/Seguridad, donde se publicará la inscripción.