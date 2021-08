Carla Vizzotti anticipó que la tercera dosis no se aplicará "antes de fin de año"

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, adelantó que esta semana mantendrá una reunión con los integrantes de la Comisión Nacional de Inmunización para analizar la posibilidad de aplicar una tercera dosis de refuerzo contra el coronavirus a grupos específicos, aunque admitió que en caso de tomarse esa decisión “no va a ser antes de fin de año”.

La titular de la cartera sanitaria explicó que la inoculación con terceras dosis “es algo que se pone en agenda siempre, pero ahora en agosto estamos focalizando en la aplicación de las segundas dosis y en adolescentes priorizados”.

De todas formas, Vizzotti indicó que “esta semana vamos a analizar con la Comisión Nacional de Inmunización la posibilidad de dar refuerzos a algún grupo específico".

Se estudia que la tercera dosis sea aplicada a personal de salud y personas inmuno-comprometidas. "Pero no va a ser antes de fin de año porque la idea es primero completar los esquemas”, sumó.

“Nosotros tenemos mucha demanda de vacunas. No hemos llegado a la situación de Estados Unidos o algunos países de Europa donde la gente no confía en las vacunas y no decide vacunarse”, remarcó la ministra. Países como Francia y Alemania ya anunciaron que entre finales de agosto y septiembre darán una tercera dosis a los adultos mayores y otros grupos de riesgo.

Ocho de cada diez personas mayores de 18 años ya tiene al menos una dosis de la vacuna

El 79,9% de la población a partir de los 18 años comenzó ya su esquema de vacunación, en tanto que el 90,7% de las personas de 60 años o más y el 89,8% de los que tienen 50 años o más, ya cuentan con una dosis de la inmunización contra el coronavirus, según informó la cartera de Salud.

"Comenzaron su esquema de vacunación el 89,6% de las personas entre 55 y 59 años, al igual que el 87,3% de los pertenecientes a la franja etaria entre 50 y 54 años; el 84,4% de los que tienen entre 45 y 49, y el 86,3% del siguiente grupo entre 40 y 44 años", se precisó en un informe de Presidencia.

Fuente: Radio Continental