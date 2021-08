Blanco: "Lo que sucede con el Servicio Penitenciario es una bomba de tiempo"

Ante la versión sobre un posible paro del personal del Servicio Penitenciario de Santa Fe, el presidente del bloque Socialista, Joaquín Blanco, advirtió sobre la falta de inversión y de políticas públicas llevadas adelante por el gobierno de Omar Perotti. “Es una bomba de tiempo. Han echado por borda todo plan de reinserción social y de políticas de largo plazo”, expresó.

“La cinematográfica fuga de Piñero dejó en evidencia la ausencia total del Gobierno de Santa Fe. Los mismos funcionarios provinciales reconocieron a la Cámara de Diputados que, durante el año 2020, sólo se ejecutó el 39% del presupuesto destinado a ese área. Eso es inadmisible. No se ampliaron las plazas, no se adquirió nueva tecnología y se desmantelaron todos los programas sociales”, repasó el diputado Blanco. “Lo que propone el modelo neoliberal de Perotti es lo que está explotando y generando este malestar creciente del Servicio Penitenciario”, agregó.

“Este es un problema de arrastre porque desde el inicio de su gestión, el gobernador propuso una política de seguridad fragmentada: que todo el sistema policial dependiera del Ministerio de Seguridad pero sacar al Servicio Penitenciario y ponerlo bajo la órbita del Ministerio de Gobierno. Los ex ministros, Saín y Borgonovo, nunca pudieron ponerse de acuerdo. Y no es un hecho menor que hoy no estén más en el gobierno”, detalló el diputado socialista.

"Si no hay programa Nueva Oportunidad, si no hay Plan Abre en los barrios, si no tenemos una política post penitenciaria, lo que hacemos en las cárceles es seguir construyendo y perfeccionando el sistema criminal que impera en los barrios de la provincia de Santa Fe. ‘La paz y el orden’ fue un slogan de campaña. Si no lo traducimos en políticas públicas y decisión presupuestaria, lo que nos está pasando es que está explotando una bomba, no en las manos de un gobernador sino en las manos de toda la sociedad santafesina”, finalizó.