Patricia Mounier: "Es una constante de Fernando Iglesias agredir a las mujeres y a las y los dirigentes gremiales"

La diputada nacional por Santa Fe, Patricia Mounier expresó su acompañamiento al pedido de exclusión del Diputado del PRO Fernando Iglesias, una iniciativa de Gabriela Cerruti y Mónica Macha, presidenta de la comisión de mujeres y diversidades, junto con otras legisladoras del Frente de Todos, por su “violencia misógina y machista, verbal y psicológica" que viene de larga data y se agravó con su ataque a la actriz Florencia Peña.

“Es una constante en él agredir a las mujeres, a los dirigentes sindicales y quiénes somos diputados y dirigentes somos doblemente agredidos", señaló Patricia. Además agregó “Me parece que acá pasó todo límite, es una barbaridad lo que dijo él y su compañero de banca que celebró esos dichos” haciendo referencia al diputado Waldo Wolf.”



La Cámara de Diputados viene debatiendo y votando infinidad de leyes que tienen que ver con el respeto del derecho de las mujeres, la población LGBTIQ+, la equidad y la paridad, en ese sentido Patricia expresó “no tiene que ver con que sea una figura reconocida la de Florencia Peña, con quien nos hemos solidarizado, es una conducta habitual del diputado Iglesias que no podemos permitir, es necesario poner un límite” y añadió “los legisladores tenemos que dar el ejemplo ante este tipo de conductas, para que lo discursivo se vea reflejado en las practicas”

Sobre la respuesta de la oposición, la legisladora santafesina subrayó que esperan el acompañamiento “hay infinidad de mujeres legisladoras que no pueden mirar para otro lado. Si miramos para otro lado, entonces no hablemos más de discursos que tienen que ver con el respeto hacia las mujeres y las diversidades. Es un legislador, me parece que tiene que marcar la diferencia".