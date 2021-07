Colón buscará volver al triunfo ante Godoy Cruz

Colón buscará regresar al triunfo este sábado cuando reciba, a partir de las 13.30, a Godoy Cruz de Mendoza, en el partido que abrirá la programación de la 4ª fecha de la Liga Profesional.

El encuentro se jugará en el estadio Brigadier López, será arbitrado por Yael Falcón Pérez y televisado por la señal de TNT Sports.

El equipo que dirige Eduardo Domínguez y se consagró campeón a nivel local en el primer semestre por primera vez en su historia, comenzó la nueva campaña con una victoria sobre River (2-1) en Núñez, luego cayó como local por goleada ante Lanús (4-1), y por último empató en Parque de los Patricios con Huracán (1-1).

El Tomba mendocino, por su parte, le ganó a Central (2-1) y a Defensa y Justicia (2-1), para caer el miércoles último en Mendoza ante Atlético Tucumán (2-1).

En Colón habrá una reaparición importante, la del mediocampista Rodrigo Aliendro, en lugar de Cristian Bernardi, con un golpe en el tobillo. Aliendro cumplió la suspensión tras haber sido expulsado en la primera fecha ante Lanús y su importancia en el Sabalero está reflejada en los números, ya que cuando no jugó el equipo apenas ganó un partido, empató cuatro y perdió 12.

Otra variante que analiza Eduardo Domínguez es el ingreso de Santiago Pierotti por el colombiano Yeiler Goez, aunque esto lo evaluará hasta último momento.

En Godoy Cruz, el entrenador Sebastián Méndez repetirá la formación que cayó ante los tucumanos. Más allá de lo deportivo, Colón no llega bien al partido por el conflicto entre el plantel y la dirigencia que encabeza José Vignatti, a raíz de no acordar los premios por la clasificación a la Copa Libertadores 2022. Esto desembocó en la decisión de los jugadores de no concentrar para este compromiso.

Probables formaciones

Colón: Leonardo Burián; Facundo Mura, Facundo Garcés, Rafael Delgado y Gonzalo Piovi; Yeiler Góez, Federico Lértora, Alexis Castro y Christian Bernardi o Santiago Pierotti, Wilson Morelo y Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.

Godoy Cruz: Juan Espínola; Manuel Llano, Guillermo Ortiz, Néstor Breitenbruch e Ian Escobar; Ezequiel Bullaude, Nelson Acevedo y Bruno Leyes; Martín Ojeda, Cristian Colman y Sebastián Lomónaco. DT: Sebastián Méndez.

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Estadio: Brigadier López

Hora de inicio: 13.30

Televisa: TNT Sports

Fuente: UNO Santa Fe