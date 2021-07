Schwartzman dio un paso más en su sueño olímpico

El porteño Diego Schwartzman, 13° del ránking mundial, repitió este martes una sólida presentación para superar al checo Tomas Machac (145°) en dos sets y avanzar a los octavos de final del tenis en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, instancia donde la rosarina Nadia Podoroska (30°) no pudo sortear el duro cruce con la española Paula Badosa (29°). El "Peque" se impuso con parciales de 6-4 y 7-5 bajo un intenso calor en el parque Ariake, de la capital nipona, luego de un par de horas de demora por lluvias.

El argentino, al igual que en el debut contra el peruano Juan Pablo Varillas (122°), mostró un rendimiento equilibrado, con gran juego de fondo para romper la juventud del checo Machac, de 20 años, y que intentó sorprenderlo con constantes subidas a la red.

"Había empezado bien, presionando como me gusta a mí con un quiebre rápido, pero las condiciones cambiaron con la lluvia, muchísimo calor y sol. Me hubiera gustado ser más agresivo en ese momento, porque se fue haciendo una bola y estirando el partido", resumió Schwartzman, en relación a la duración de dos horas.

"Cuando no lo conocés salvo videos en You Tube, no sabés cómo puede resolver en momentos importantes, me sorprendió su agresividad", explicó el porteño de 28 años, que apenas concretó seis de 15 oportunidades de quiebre.

En la próxima instancia, la mejor raqueta albiceleste de la actualidad espera por el ruso Karen Khachanov, que durante la madrugada argentina doblegó al australiano James Duckworth, también en dos sets.