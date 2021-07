Lanús goleó 4 a 1 a Colón

Lanús dio una muestra de carácter en Santa Fe, donde revirtió un resultado adverso y goleó en la tarde de este sábado 4 a 1 a Colón, en un partido válido por la segunda fecha de la Liga Profesional. Tras la victoria, el conjunto "granate" lidera el certamen.

Facundo Farías, de penal, puso en ventaja al elenco local en el estadio Brigadier General Estanislao López, a los 39 minutos del primer tiempo, pero poco después, a los 43, Ángel González, marcó la igualdad.

En el complemento, apareció José Sand y dio vuelta el resultado con un doblete, a los 12 y 44 minutos, mientras que sobre el cierre, a los 48, José López rubricó la goleada. Cuando se jugaban 17 minutos del segundo tiempo y el partido estaba 2 a 1 a favor de Lanús, el elenco "sabalero" sufrió la expulsión de Rodrigo Aliendro, por doble amarilla.

Primer tiempo repartido

Los dos equipos se mostraron ambiciosos en el inicio, cada uno con su estilo, y en los primeros minutos se sucedieron ocasiones de riesgo frente a los arcos. A los 9 el arquero Ignacio Chicco manoteó por sobre el travesaño un disparo de Braian Aguirre que tenía destino de gol, mientras del otro lado Bruno Bianchi, a los 13, erró una oportunidad increíble, luego de una serie de rebotes en un tiro de esquina.

Minutos más tarde, a los 25, el hábil Farías recibió un pase largo desde el fondo de Rafael Delgado y estuvo muy cerca, con un zurdazo apenas desviado. Por su parte, el "Granate" replicó segundos más tarde con un contragolpe encabezado por Ángel González, de buen partido, acción que no pudo ser coronada por Facundo Pérez, que llegó mal pisado y remató desviado.

En ese contexto de paridad, llegó la apertura del marcador. Se jugaban 37 minutos, Federico Lértora tomó un defectuoso despeje de la defensa visitante luego de un córner, remató de derecha, Guillermo Burdisso cortó con un brazo y cometió penal.

Farías se hizo cargo de la ejecución y con un disparo a media altura, junto al palo izquierdo, superó la estirada de Lucas Acosta y puso el 1 a 0.

Poco después, Bianchi pudo ampliar la diferencia, pero el palo devolvió su cabezazo y dejó con vida a Lanús, que rápidamente reaccionó y alcanzó el empate por intermedio de "Angelito" González, asistido por Burdisso tras una serie de rebotes.

Lanús aprovechó sus momentos en el segundo tiempo

Apenas empezado el complemento, a los 30 segundos, la defensa local quedó mal parada, López buscó a Ignacio Malcorra y el arquero Chicco intervino, tapando el mano a mano con lo justo, con el pie izquierdo. Fue un aviso de ciertas desatenciones en el fondo "sabalero", que fueron explotadas luego por un goleador con olfato, como Sand.

Jugados 12 minutos, Lanús presionó en la salida sobre los volantes de Colón, trepó rápido en ataque y "Pepe" mostró sus cualidades para poner el partido 2 a 1 para la visita.

Cinco minutos más tarde, Aliendro se fue a las duchas por doble amarilla y el partido se le hizo cuesta arriba a Colón, que pese a todo redobló esfuerzos y logró poner en aprietos a Lanús.

Pero el elenco dirigido por Luis Zubeldía aguantó con firmeza los embates desesperados de Colón y cerca del final encontró espacios para liquidar el pleito.

Cerca del final, Colón se descuidó atrás y llegaron más goles de Lanús. A los 44, López bajó un envió largo del arquero, buscó a Esquivel, éste encaró por derecha y habilitó a Sand, que marcó el 3 a 1.

Con el encuentro sentenciado, el propio López anotó el cuarto gol "granate" luego de una buena trepada por izquierda de "Nacho" Malcorra.

Síntesis

Colón: Ignacio Chicco; Facundo Mura, Bruno Bianchi, Facundo Garcés, Rafael Delgado; Yeiler Góez, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro; Christian Bernardi, Nicolás Leguizamón y Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.

Lanús: Lucas Acosta; Braian Aguirre, Nicolás Thaller, Guillermo Burdisso, Alexandro Bernabei; Ángel González, Facundo Pérez, Julián Aude, Ignacio Malcorra; José López y José Sand. DT: Luis Zubeldía.

Goles en el primer tiempo: 39m Farías, de penal (C), 43m A. González (L).

Goles en el segundo tiempo: 12 y 44m Sand (L), 48m J. López (L).

Cambios en el segundo tiempo: 16m Wilson Morelo por Leguizamón y Alexis Castro por Góez (C), 19m Jorge Morel por Aude (L), 23m Eric Meza por Garcés (C) y Matías Esquivel por A. González (L), 39m Mauro Formica por Bernardi (C), 46m Lucas Varaldo por Sand y Matías Pérez por Aguirre (L).

Incidencia en el segundo tiempo: 17m expulsado Aliendro (C), por doble amarilla.

Estadio: Brigadier General Estanislao López

Árbitro: Fernando Echenique

Fuente: Noticias Argentinas