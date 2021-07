Boxeo: debut con victoria para el santafesino Cuello

El santafesino Mirco Cuello se estrenó este sábado con victoria en fallo dividido ante el alemán Hamsat Shadalov, para avanzar a los octavos de final de la competencia de peso Pluma de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde el entrerriano Brian Arregui sufrió un vergonzoso fallo que lo eliminó de la categoría Welter.

A primer turno, Cuello, de 20 años y medallista olímpico de la Juventud en 2018, fue visto ganador por tres de los cinco jurados, con tarjetas de 29-28 y dos de 30-27. Fue una pelea muy cerrada, donde el santafesino ofreció mucha intensidad y cantidad de golpes, ante un rival que trató de ser más prolijo y directo.

"Estaba un poco ansioso porque son mis primeros Juegos Olímpicos, pero creo que le gané bien", valoró Cuello, apenas bajó del ring. "Estaba tranquilo en la previa, pero cuando entré al estadio me puse un poco nervioso. Se lo dedico a mi familia, esto sigue, porque rompimos el hielo y vamos por más", completó el boxeador, en declaraciones a TyC Sports.

El camino de Cuello seguirá el próximo miércoles a las 6:51 (hora argentina) frente al tailandés Chatchai-Decha Butdee.

Más tarde saltó al ring el entrerriano Brian Arregui, que en la previa tenía una exigente lucha contra el estadounidense Delante Johnson. Pero el representante albiceleste en la categoría hasta 69 kilos se plantó de la mejor forma, con muy buena movilidad, que emparejó las diferencias de distancia que había en la previa.

El asalto del conflicto fue el segundo: Arregui tiró a la lona a Johnson, pero hubo uno de los cinco jueces que vio ganador al estadounidense inexplicablemente. Fue tan parejo el desenlace que las tarjetas vieron ganador a Johnson por 3-2, aunque todas se resolvieron por un punto de diferencia de uno u otro lado.

"No estoy nada contento, me sentí muy atado. Me duele mucho porque es mi primera pelea en Juegos Olímpicos. No estoy conforme con la pelea que hice, no me sentí ganador ni perdedor, porque fue horrible para mí", se sinceró el entrerriano en declaraciones a TyC Sports.

Además, relató los problemas que tuvo para arribar a la capital nipona, algo que recién pudo conseguir horas antes de su debut. "Llegué el viernes a Tokio y me enteré que peleaba hoy, venía preparado pero las cosas se dieron así. Espero haber dejado una buena imagen, gracias por el aguante", cerró.

La presentación del boxeo argentino, que no gana una medalla olímpica desde Atlanta 1996 con Pablo Chacón, seguirá con otros tres representantes: el lunes 26 el bonaerense Francisco Verón (75) peleará con el sueco Adam Chartoi y el salteño Ramón Quiroga (52) contra el español Gabriel Escobar; mientras que el viernes 30 Dayana Sánchez (60) se medirá con la turca Esra Yildiz.

