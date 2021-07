Día del Amigo: en Santa Fe, bares y restó deberán cerrar a las 22

La semana pasada, a raíz de las celebraciones por el Día del Amigo, los empresarios gastronómicos de la ciudad de Santa Fe solicitaron extender el horario de cierre hasta la medianoche este martes 20. El pedido fue elevado mediante una nota dirigida al ministro de Trabajo de la provincia, Juan Manuel Pusineri, al cual le solicitaron "con carácter de urgencia la extensión del horario de trabajo".

Sin embargo, el pedido no fue analizado y no está en agenda. La respuesta a la consulta elevada por este medio, fue similar a la realizada la semana pasada por el ministro Juan Manuel Pusineri cuando afirmó: "Por ahora no se está evaluando ninguna modificación en las medidas de convivencia vigentes".

Este viernes 23 de julio caduca el último decreto con restricciones y se especula con la posibilidad de que recién entonces se evalúe, según los parámetros epidemiológicos de la región, la posibilidad de ampliar horarios en el sector gastronómico.

De esta forma, no habría cambios en los horarios. En la ciudad capital, la actividad seguirá funcionando los días de semana hasta las 22 (de domingo a jueves) y viernes y sábado hasta la medianoche. Cabe recordar que la semana pasada, el municipio extendió una hora la apertura "para la realización de tareas de orden y limpieza en el local, pero sin la posibilidad de que allí ingreses nuevos comensales".

En el pedido elevado al gobierno provincial, los gastronómicos advierten que "las personas se reunirán en sus domicilios particulares teniendo en cuenta la restricción horaria de atención de los establecimientos gastronómicos". Y añaden :"Creemos que con en este requerimiento contribuimos a ayudar en esta situación ya que somos parte de la solución".

En ese sentido, cabe recordar que continúan prohibidas las reuniones sociales en domicilios particulares. En cuanto a la posibilidad de reunirse con amigos en parques y lugares abiertos, la normativa provincial indica que se puede hacer pero con 10 personas como máximo.

Respecto a la circulación, el decreto vigente indica que “queda restringida la circulación vehicular en la vía pública entre las 20 y las 6 del día siguiente”. Sin embargo, “quien circule fuera de ese horario en ocasión de concurrir a realizar o de haber realizado una actividad habilitada, deberán portar la documentación o constancia (reserva, ticket o factura) que acredita esa circunstancia”.