Camila Nievas: "Participar en La Voz fue una experiencia increíble"

Por Santotoméaldía

La cantante santotomesina Camila Nievas participó de la edición 2021 del programa La Voz Argentina. Tras superar las instancias del casting, actuó para la pantalla chica interpretando la canción "Tu falta de querer" de Mon Laferte, y aunque no logró ser seleccionada para avanzar en el certamen, se llevó una importante experiencia para su futuro artístico.

A sus 23 años, Nievas conquistó la admiración del público que sigue el reality televisivo y su paso por el show dio que hablar en las redes sociales. Ahora va por más y sueña con seguir consolidándose en el mundo de la música que es “su mundo”, según reconoció en una charla con Santotoméaldía.

Respecto a sus inicios en la música, Camila indicó: “Mi vínculo con el canto comenzó cuando era muy chica, de hecho lo comenté en la entrevista que me hicieron en La Voz Argentina. Cuando tenía cuatro o cinco años mi abuelo me leía cuentos y la mitad de las veces lo hacía cantando”.

Así nació su amor por el canto, que para ella es más que una pasión y eso la llevó a formarse en esa disciplina. “Comencé a estudiar en Santo Tomé -en una academia junto a Sonia Sanchez y un tiempo con Silvana Parano- y hacerlo me abrió muchas puertas”. Una, sin dudas, fue este paso por La Voz.

Consultada acerca del recorrido que realizó para llegar a la pantalla de Telefé, explicó: “Mi experiencia en La Voz empezó en 2019. Fui con unos amigos al casting en Rosario y pasé a la segunda parte. Después llegó el momento de esperar que me llamaran y cuando sonó el teléfono fue una locura porque no creí que me fueran a llamar”.

En ese sentido, resaltó: “Hubo muchísimos que audicionaron y fuimos muy pocos los que quedamos, fue una experiencia increíble”.

Pero La Voz Argentina no fue su primera presentación a lo grande. En 2019, tuvo el privilegio de actuar en el escenario principal del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, donde deslumbró a todos en la misma noche en que se presentaron artistas de la talla de Luciano Pereyra y Peteco Carabajal, entre otros.

“Cosquín fue de esas cosas que tampoco pensé que iban a pasar. Comencé presentándome en los Pre Cosquín de Santo Tomé y nunca llegaba a consagrarme como ganadora hasta que tuve la oportunidad de ser ganadora en la sede de Crespo, Entre Ríos. Fui en 2019 y fue todo una locura desde el primer momento en que pasamos a la final hasta que me consagré como mejor solista vocal femenina”, recordó al respecto.

“Rescato el trabajo en equipo que hicimos con Brian Aprile y Javier Leveratto. Todo lo que viví en Cosquín me llenó de orgullo y de experiencia que es lo más valioso que te llevás, además de muchos amigos y gente que te apoya”, agregó.

La joven cantante reconoce que “la música ocupa gran parte de mi vida” y sostiene que “sin música no podría ser yo”. “Me crié con música, no tengo ningún familiar que sea cantante ni nada pero desde muy chica me crié con muchos géneros musicales que escuchaban mi papá, mi mamá, mi abuelo y mi abuela. Eso me permitió conocer distintos géneros”, aseguró.

Pensando en el futuro, espera dar pasos cortos pero firmes. “Con A destiempo, que es mi grupo, estamos grabando y si bien tuvimos que cortar un poco por este tema de la pandemia es un proyecto a futuro”, indicó en ese sentido.

“También me gustaría hacer un poco de música sola. Por el momento estamos grabando y produciendo a full con Peregrinos, que es mi otro grupo. Me gustaría seguir haciendo música con la gente que me acompaña siempre, porque realmente me siento muy satisfecha con el trabajo que venimos haciendo a lo largo de este tiempo”, concluyó.