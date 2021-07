De la mano de la edil de la UCR Florencia González, el especialista en transporte y planeamiento urbano José Roura será candidato a concejal de Juntos por el Cambio en nuestra ciudad. “Vamos a poner en el centro de la escena a las instituciones y a los vecinos, que son los verdaderos protagonistas y quienes mejor saben de las necesidades de su barrio y de la ciudad. Venimos trabajando de esta línea junto a Flor y el equipo, con el objetivo de pensar y avanzar en una Santo Tomé moderna, ordenada, con reglas de convivencia claras y pujante”, manifestó Roura.



Profesional de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral y ex funcionario municipal de la ciudad de Santa Fe, Roura es vecino de Santo Tomé y forma parte del equipo de trabajo de la Concejal Florencia González. “Somos un equipo de personas que no quieren quedarse de brazos cruzados . Estamos convencidos que la experiencia en gestión, la vinculación con nuestras instituciones, universidades, el trabajo dinámico y profesional son las piezas centrales para la tarea que nos proponemos: construir una Santo Tomé con proyección a futuro, pensada para los próximos 40 o 50 años”, sostuvo.



Por su parte, la concejala Florencia González sostuvo: “Pepe se sumó a nuestro equipo de trabajo para aportarnos toda su experiencia en materia de transporte y planificación urbana. Debemos replicar las buenas experiencias de la ciudad de Santa Fe, iniciativas que han sido transformadoras para los vecinos y vecinas, y que muchas veces no requieren de grandes inversiones, sino de gestiones, acuerdos y soluciones inteligentes. Y en este sentido nos parece fundamental poder sumar en el Concejo un vecino con la experiencia, la formación, el compromiso social de Pepe”.