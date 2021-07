Clemente recibió el reclamo de vecinos sobre el transporte entre Santa Fe y Santo Tomé

Carlos Clemente mantuvo contacto con vecinos de nuestra ciudad, quienes le entregaron un petitorio firmado por alrededor de 100 personas, en el que piden la modificación de los tramos de las líneas de colectivos debido a hechos de inseguridad, "donde hasta los mismos transportistas se ven perjudicados".

El Presidente del Foro de Integración y Desarrollo Regional sostuvo que esta es "una vieja problemática que manifestamos hace tiempo donde en la ciudad y el Área Metropolitana, dejan al desnudo una falta de políticas en común y de agenda, en lo que abarca toda la cuadrícula que la comprende, entre otros tantos temas".

Además, dejó en claro que desde el F.I.D.R, "siempre manifestamos un plan integral de transporte en la región, que incluya garitas, pasos peatonales y el resguardo de quien va a utilizar el transporte, como así también el mantenimiento de las calles".

Por otro lado, subrayó que "los vecinos solicitan la intervención del ejecutivo local, ya que están cansados de no ser escuchados, según consta en el manifiesto, la gestión ante la Empresa Continental, en líneas C Verde, negra, tengan más cercanías zonas céntricas de la ciudad de Santa Fe, cómo el Puerto de la misma donde en el horario de las 6, muchos santotomesinos concurren a sus trabajos en esa Área, por lo que ya desde más temprano están en la espera del transporte y la seguridad no es la garantía que cuentan, donde la inseguridad persiste. De la misma manera en sus salidas laborales de las 23, donde caminando deben dirigirse hasta 25 de mayo e Irigoyen Freyre".

Vecinos de Santo Tomé entregaron una carta a Clemente en la que plasman diferentes reclamos acerca del transporte público.

Además, a través del petitorio, los vecinos de nuestra ciudad piden mayor presencia policial en esos horarios ya que los colectivos muchas veces no acceden a los barrios, sino que solamente se dirigen por las avenidas.

Por último, Clemente reiteró "la falta de una planificación vial y de transporte, donde en esta última el santotomesino, y mucho más, quienes utilizan el transporte público sean escuchados, e involucrados en la problemática".