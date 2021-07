Escocia detectó 2.000 contagios entre personas que asistieron a eventos de la Eurocopa

El Gobierno de Escocia detectó este miércoles casi 2.000 contagios de la Covid-19 entre personas que fueron a eventos relacionados con la Eurocopa, algo que sucede en pleno debate sobre la realización de partidos en el estadio Wembley del Reino Unido, un país que registró ayer su cifra más alta de casos desde fines de enero, producto de la expansión de la variante Delta.



El Ministerio de Salud escocés informó que entre el 11 y el 28 de junio, 1.991 residentes escoceses que dieron positivo al coronavirus, fueron identificados como asistentes, mientras eran contagiosos, a uno o dos eventos relacionados con la Eurocopa de fútbol.



Esta cifra comprende a los espectadores que asistieron a uno o varios partidos en estadios de Escocia e Inglaterra, la “fan zone” de la ciudad escocesa de Glasgow, reuniones informales, en pubs o domicilios, según indicó la agencia de noticias AFP.



En total, 1.294 personas declararon haber ido a algún evento en Londres relacionado con el torneo, incluidas 397 personas que dijeron asistir al Escocia-Inglaterra del 18 de junio en el estadio londinense de Wembley.



La publicación de estas cifras tiene lugar en plena polémica por la decisión de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) de organizar las semifinales y la final en Wembley, cuando el Reino Unido sufre un importante incremento de la variante Delta, más contagiosa y ahora dominante en el país. El vicepresidente de la Comisión Europea Margaritis Schinas expresó recientemente sus "dudas", estimando que la UEFA tendría que "analizar con cuidado" una decisión que "no es inocente".



Por su parte, el ministro de Interior de Alemania, Horst Seehofer, pidió este martes al Gobierno británico y a la UEFA que reduzcan el número de hinchas permitidos en el estadio de Wembley para los partidos de la Eurocopa. "Me parece irresponsable que decenas de miles de personas se congreguen en espacios estrechos en países de riesgo por la muy contagiosa variante Delta", afirmó Seehofer.



La semana pasada, el primer ministro italiano Mario Draghi, dijo que desea que la final "no tenga lugar en un país donde los contagios están creciendo rápidamente".



Según el Gobierno británico, van a estar autorizados más de 60.000 espectadores en las gradas de Wembley para las semifinales y la final de la Eurocopa, en lugar de los 40.000 previstos inicialmente, en un recinto con una capacidad máxima de 90.000 asientos.



Pese a tener más de 44,7 millones de personas vacunadas con la primera dosis, es decir un 84,9% de su población, el Reino Unido informó este miércoles 26.068 nuevos contagios por la Covid-19, el número más elevado de casos diarios desde el 29 de enero.

Fuente: Télam